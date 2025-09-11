Moderate Gewinne nach EZB-Zinsentscheidung

Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins unverändert bei 2,0 Prozent und lieferte damit kaum sichtbare Impulse in den Handel.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit moderaten Gewinnen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX gewann 0,34 Prozent auf 4.645,10 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es überwiegend nach oben.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst auch keine weiteren Leitzinssenkungen. In den USA wurden die Zinssenkungsspekulationen am Donnerstag hingegen von enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten gestärkt. Die Fed wird in der kommenden Woche über die US-Zinsen entscheiden und diese wohl senken.

Der Flughafen Wien präsentierte am Donnerstag Verkehrsergebnisse für den August. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe wurden im abgelaufenen Monat 4.606.219 Passagiere und damit 3,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum abgefertigt. Die Airport-Aktie zeigte zum Sitzungsende keine Kursveränderung.

Im Technologiebereich gewannen AT&S 0,8 Prozent an Wert. Für die schwergewichteten Banken ging es mehrheitlich nach oben. Bawag steigerten sich um 0,4 Prozent und Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,2 Prozent. Die Aktionäre der Erste Group mussten hingegen ein Minus von 1,0 Prozent verbuchen.

Die Papiere von SBO fielen um 0,2 Prozent auf 26,10 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihren fairen Wert für die Titel des Ölfeldausrüsters nach den jüngsten Halbjahreszahlen von 47,3 auf 43,8 Euro gesenkt. Das "Kaufen"-Votum ist gleichzeitig bestätigt worden, wurde am Vorabend publik.

Merklich nach oben ging es für die Anteilsscheine von Versicherungs- und Immobilienkonzernen. Die Vienna Insurance-Papiere zogen 2,8 Prozent hoch und UNIQA gewannen 1,5 Prozent. CA Immo bauten ein Plus von 1,9 Prozent und CPI Europe legten 0,8 Prozent zu./ste/lof/APA/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Raiffeisen Bank International Aktie Die Raiffeisen Bank International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 83,10 auf Tradegate (11. September 2025, 17:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Raiffeisen Bank International Aktie um -2,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,63 %. Die Marktkapitalisierung von Raiffeisen Bank International bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd.. Raiffeisen Bank International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3100 %.



