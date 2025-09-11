Führungswechsel bei Amgen in Deutschland
Carolina Correa übernimmt die Geschäftsführung der Amgen Deutschland GmbH (FOTO)
München (ots) - Zum 1. September 2025 hat Carolina Correa die Geschäftsführung
der Amgen Deutschland GmbH von Manfred Heinzer übernommen, der die deutsche
Landesorganisation zuvor fünf Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.
Mit Carolina Correa übernimmt eine international erfahrene
Führungspersönlichkeit, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in leitenden
Positionen bei globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen vorweisen kann,
darunter Incyte, AbbVie, Novartis und Merck. Seit 2022 leitete sie die
Amgen-Landesorganisation in den Niederlanden, die unter ihrer Führung
Patient:innen kontinuierlich besser erreichen und wichtige Therapien erfolgreich
einführen konnte.
der Amgen Deutschland GmbH von Manfred Heinzer übernommen, der die deutsche
Landesorganisation zuvor fünf Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.
Mit Carolina Correa übernimmt eine international erfahrene
Führungspersönlichkeit, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in leitenden
Positionen bei globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen vorweisen kann,
darunter Incyte, AbbVie, Novartis und Merck. Seit 2022 leitete sie die
Amgen-Landesorganisation in den Niederlanden, die unter ihrer Führung
Patient:innen kontinuierlich besser erreichen und wichtige Therapien erfolgreich
einführen konnte.
Correa ist gebürtige Argentinierin und hat bereits früher in Deutschland
gearbeitet. Besonders prägend für ihren beruflichen Weg war eine persönliche
Erfahrung: Im Alter von 16 Jahren erhielt Correa die Diagnose akute Leukämie,
die sie erfolgreich bekämpfte. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihre
Leidenschaft für das Gesundheitswesen nachhaltig geprägt und bestimmt bis heute
ihren Antrieb.
Correa erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, die Leitung der Amgen Deutschland
GmbH zu übernehmen. Meine persönliche Geschichte hat mir gezeigt, wie
entscheidend Innovationen in der Medizin sein können. Gemeinsam mit unserem
starken Team hier in Deutschland werde ich alles daransetzen, den Zugang zu
innovativen Therapien weiter auszubauen und das Leben von Patientinnen und
Patienten nachhaltig zu verbessern."
Über Amgen
Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit
über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100
Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund
680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit
profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen
Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der
Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei
chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten
beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige
Pipeline. http://www.amgen.de
Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen
Sie dafür gerne unsere Webseite http://www.amgen.de oder folgen Sie Amgen
Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/) .
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen
Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme
gearbeitet. Besonders prägend für ihren beruflichen Weg war eine persönliche
Erfahrung: Im Alter von 16 Jahren erhielt Correa die Diagnose akute Leukämie,
die sie erfolgreich bekämpfte. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihre
Leidenschaft für das Gesundheitswesen nachhaltig geprägt und bestimmt bis heute
ihren Antrieb.
Correa erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, die Leitung der Amgen Deutschland
GmbH zu übernehmen. Meine persönliche Geschichte hat mir gezeigt, wie
entscheidend Innovationen in der Medizin sein können. Gemeinsam mit unserem
starken Team hier in Deutschland werde ich alles daransetzen, den Zugang zu
innovativen Therapien weiter auszubauen und das Leben von Patientinnen und
Patienten nachhaltig zu verbessern."
Über Amgen
Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit
über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100
Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund
680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit
profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen
Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der
Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei
chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten
beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige
Pipeline. http://www.amgen.de
Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen
Sie dafür gerne unsere Webseite http://www.amgen.de oder folgen Sie Amgen
Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/) .
Zukunftsgerichtete Aussagen:
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen
Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme
Autor folgen