    Führungswechsel bei Amgen in Deutschland

    Carolina Correa übernimmt die Geschäftsführung der Amgen Deutschland GmbH (FOTO)

    München (ots) - Zum 1. September 2025 hat Carolina Correa die Geschäftsführung
    der Amgen Deutschland GmbH von Manfred Heinzer übernommen, der die deutsche
    Landesorganisation zuvor fünf Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.

    Mit Carolina Correa übernimmt eine international erfahrene
    Führungspersönlichkeit, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in leitenden
    Positionen bei globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen vorweisen kann,
    darunter Incyte, AbbVie, Novartis und Merck. Seit 2022 leitete sie die
    Amgen-Landesorganisation in den Niederlanden, die unter ihrer Führung
    Patient:innen kontinuierlich besser erreichen und wichtige Therapien erfolgreich
    einführen konnte.

    Correa ist gebürtige Argentinierin und hat bereits früher in Deutschland
    gearbeitet. Besonders prägend für ihren beruflichen Weg war eine persönliche
    Erfahrung: Im Alter von 16 Jahren erhielt Correa die Diagnose akute Leukämie,
    die sie erfolgreich bekämpfte. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihre
    Leidenschaft für das Gesundheitswesen nachhaltig geprägt und bestimmt bis heute
    ihren Antrieb.

    Correa erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, die Leitung der Amgen Deutschland
    GmbH zu übernehmen. Meine persönliche Geschichte hat mir gezeigt, wie
    entscheidend Innovationen in der Medizin sein können. Gemeinsam mit unserem
    starken Team hier in Deutschland werde ich alles daransetzen, den Zugang zu
    innovativen Therapien weiter auszubauen und das Leben von Patientinnen und
    Patienten nachhaltig zu verbessern."

    Über Amgen

    Amgen ist ein global führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das seit
    über 40 Jahren besteht und heute mit etwa 28.000 Mitarbeitenden in fast 100
    Ländern vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an zwei Standorten mit rund
    680 Mitarbeitenden jeden Tag daran, Patient:innen zu helfen. Weltweit
    profitieren jährlich Millionen von Menschen mit schweren oder seltenen
    Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der
    Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei
    chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten
    beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige
    Pipeline. http://www.amgen.de

    Halten Sie sich zu aktuellen Themen rund um Biotechnologie informiert - Besuchen
    Sie dafür gerne unsere Webseite http://www.amgen.de oder folgen Sie Amgen
    Deutschland auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/amgengermany/) .

    Zukunftsgerichtete Aussagen:

    Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen
    Erwartungen und Überzeugungen von Amgen basieren. Alle Aussagen, mit Ausnahme
    Verfasst von news aktuell
