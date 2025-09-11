Carolina Correa übernimmt die Geschäftsführung der Amgen Deutschland GmbH (FOTO)

München (ots) - Zum 1. September 2025 hat Carolina Correa die Geschäftsführung

der Amgen Deutschland GmbH von Manfred Heinzer übernommen, der die deutsche

Landesorganisation zuvor fünf Jahre lang erfolgreich geleitet hatte.



Mit Carolina Correa übernimmt eine international erfahrene

Führungspersönlichkeit, die mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung in leitenden

Positionen bei globalen Pharma- und Biotechnologieunternehmen vorweisen kann,

darunter Incyte, AbbVie, Novartis und Merck. Seit 2022 leitete sie die

Amgen-Landesorganisation in den Niederlanden, die unter ihrer Führung

Patient:innen kontinuierlich besser erreichen und wichtige Therapien erfolgreich

einführen konnte.





Correa ist gebürtige Argentinierin und hat bereits früher in Deutschlandgearbeitet. Besonders prägend für ihren beruflichen Weg war eine persönlicheErfahrung: Im Alter von 16 Jahren erhielt Correa die Diagnose akute Leukämie,die sie erfolgreich bekämpfte. Dieses einschneidende Erlebnis hat ihreLeidenschaft für das Gesundheitswesen nachhaltig geprägt und bestimmt bis heuteihren Antrieb.Correa erklärt: "Ich freue mich sehr darauf, die Leitung der Amgen DeutschlandGmbH zu übernehmen. Meine persönliche Geschichte hat mir gezeigt, wieentscheidend Innovationen in der Medizin sein können. Gemeinsam mit unseremstarken Team hier in Deutschland werde ich alles daransetzen, den Zugang zuinnovativen Therapien weiter auszubauen und das Leben von Patientinnen undPatienten nachhaltig zu verbessern."