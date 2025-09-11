SERES Power debütiert auf der IAA MOBILITY 2025 und treibt mit seinem Super Range-Extender-System die globale Entwicklung voran

Die neue Generation des SERES Super Range-Extender Systems basiert auf der „Saiyi (C2E) Range-Extender Architektur" und der „RoboREX Intelligent Control Technology", die sich durch drei führende Vorteile auszeichnet: leise, hoch integriert und hoch effizient. Die C2E Architecture basiert auf einem integrierten All-in-ONE-Konzept, bei dem Motor, Steuersysteme und Gehäuse tief integriert sind, um ultimative Kompaktheit und Kostenkontrolle zu ermöglichen. RoboREX revolutioniert den Betriebsmodus des RoboREX von passiver zu aktiver Steuerung und ermöglicht ein intelligentes aktives Energiemanagement.

MÜNCHEN, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 9. September feierte SERES Power auf der IAA MOBILITY 2025 die weltweite Markteinführung seines SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation, seiner hocheffizienten Motorentechnologie und seines verteilten e-Drive-Systems der neuen Generation. Mehr als 60 Vertreter von AVL, Bosch, Mahle, Schaeffler, Valeo, Stellantis, Mubea, Infineon und anderen Unternehmen sowie internationale Medienvertreter nahmen an dieser Technologieeinführung und Salonveranstaltung teil. SERES Power wird diese Gelegenheit nutzen, um weiterhin gemeinsam mit Partnern aus der Lieferkette Innovationen durchzuführen und gemeinsam sicherere, intelligentere und bequemere intelligente Mobilitätslösungen für die Nutzer weltweit zu entwickeln.

Was die Effizienz angeht, so ist der Gesamtkraftstoffverbrauch um 15 % gesunken, die Geräuschwahrnehmung ist um 90 % reduziert, der tatsächliche Wirkungsgrad erreicht 3,65 kWh/L und der maximale thermische Wirkungsgrad 44,8 %, was unter den serienmäßig hergestellten Range-Extendern führend ist.

Die verteilte elektrische Antriebstechnologie kann das Fahrerlebnis mit Sicherheit deutlich verbessern. SERES war schon immer der Meinung, dass „Sicherheit der höchste Luxus ist". SERES Power arbeitet aktiv an der Entwicklung von verteilten E-Antriebssystemen, einschließlich verteilter Architekturen mit zwei, drei und vier Motoren, die den Leistungsbedarf von Fahrzeugen der Klassen A bis D decken können.

Es wird berichtet, dass Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerungs-Technologie zu einer Top-Wahl bei Luxuskunden geworden sind, da sie bequeme und effiziente Mobilität ohne Reichweiten- oder Ladeangst bieten. Als Pionier und Marktführer in der Technologie zur Reichweitenverlängerung hat SERES über 3.900 Patente erhalten und über 100 Auszeichnungen gewonnen.

Das SERES Super Range-Extender System ist in China weit verbreitet und erfolgreich und verhilft AITO zu einem starken Absatz. Der Absatz von REEV AITO liegt derzeit bei über 750.000 Einheiten. Der AITO 9 führt das Segment der Luxusautos der ¥500.000-Klasse an.

SERES arbeitet derzeit mit 25 Industriepartnern zusammen. Im Jahr 2024 wird SERES Power einen Jahresumsatz von 9,2 Milliarden Yuan erzielen, was einem Wachstum von 132 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Verkaufsvolumen der Antriebsstränge überstieg 600.000 Einheiten, das der Motoren und elektronischen Steuerungen überstieg 900.000 Einheiten.

