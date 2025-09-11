Huawei teilt die Herausforderungen der Industrie bei den ICPC-Weltmeisterschaften 2025

Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Das Team der Staatlichen Universität

Sankt Petersburg hat die Weltmeisterschaft 2025 der ICPC beim 49. "International

Collegiate Programming Contest World Finals" gewonnen. Über 140 Spitzenteams aus

mehr als 50 Ländern und sechs Kontinenten nahmen an der Veranstaltung im Baku

Convention Center in der aserbaidschanischen Hauptstadt teil. Nach einem

intensiven Wettbewerb erzielte das Team, welches die Region Nordeurasien

vertrat, die höchste Punktzahl bei 12 Programmierherausforderungen und errang

den ersten Platz.



Als einer der Hauptunterstützer des ICPC für den Wettbewerb hatte Huawei die

Teilnehmer vor eine reale Herausforderung gestellt, bei der es um die

Optimierung von Fotos in der Galerie eines mobilen Geräts ging. Die von Huawei

unterstützte ICPC Challenge wurde entwickelt, um die Lücke zwischen

theoretischem Algorithmenwissen und industrieller Anwendung zu schließen. Der

dreistündige Wettbewerb endete damit, dass das Team der Universität Tokio,

welches später in der Hauptmeisterschaft gegen St. Petersburg den zweiten Platz

belegte, den Challenge-Preis gewann.





Dr. Bill Poucher, Exekutivdirektor des ICPC, bemerkte: "Was für ein

außergewöhnliches Talent! Herzlichen Glückwunsch an das Team der Staatlichen

Universität St. Petersburg und das Team der Universität Tokio. Unser Dank geht

auch an unsere Sponsoren, insbesondere an Huawei für die Unterstützung der ICPC

World Finals Challenge."



Xiao Chunpeng, der Direktor der Abteilung Wettbewerbsmanagement bei Huawei,

sagte: "KI verlässt das Labor und wird in der realen Welt eingesetzt. Dies

eröffnet der Jugend von heute ungeahnte Möglichkeiten. Huawei hat schon immer

den Wert der Grundlagenforschung erkannt und wir fühlen uns geehrt, dass wir bei

diesen internationalen Wettbewerben eng mit Organisationen wie dem ICPC

zusammenarbeiten können. Durch den Austausch über die größten Herausforderungen,

mit denen die Industrie derzeit konfrontiert ist, können wir den besten und

klügsten Köpfen der Welt helfen, neue Wege zur Bewältigung dieser

Herausforderungen zu finden. Diese Art von Arbeit ist das, was die Branche im

Zeitalter der KI kontinuierlich voranbringen wird."



Huawei plant, in Zusammenarbeit mit dem ICPC weitere Herausforderungen für

Software-Fans online zu veröffentlichen, darunter auch Herausforderungen im

Bereich KI und Algorithmen.



Huawei und der ICPC werden ihre Partnerschaft auch durch eine Reihe Aktivitäten

wie Trainingslager, Meisterschaftswettbewerbe und technische Vorträge vertiefen.

Gemeinsam wollen sie eine neue Generation von Talenten fördern und Wege zur

Lösung von realen Problemen der Industrie in den Bereichen KI, Informatik sowie

der für die Informatik eingesetzten Betreiber erforschen.



Xiao erklärte, dass globale Talentwettbewerbe nicht nur dazu dienen, die

Fähigkeiten der Teilnehmenden zu testen, sondern auch dazu, Brücken zwischen

Talentökosystemen und verschiedenen Branchen zu schlagen. "Huawei ist stolzer

Unterstützer dieser Plattformen, die dazu beitragen, noch mehr herausragende

Talente auf der ganzen Welt hervorzubringen, und hofft, dass künftige

Wettbewerbe jungen Menschen helfen werden, ihre neuen Ideen und technischen

Fähigkeiten in sozialen Fortschritt und industrielle Entwicklung umzusetzen."



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770033/image_5019648_35865089.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-teilt-die

-herausforderungen-der-industrie-bei-den-icpc-weltmeisterschaften-2025-302554068

.html



Pressekontakt:



Ruoshan Cheng,

chengruoshan@huawei.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114554/6115992

OTS: Huawei Technologies Co., Ltd.







