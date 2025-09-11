    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Huawei teilt die Herausforderungen der Industrie bei den ICPC-Weltmeisterschaften 2025

    Baku, Aserbaidschan (ots/PRNewswire) - Das Team der Staatlichen Universität
    Sankt Petersburg hat die Weltmeisterschaft 2025 der ICPC beim 49. "International
    Collegiate Programming Contest World Finals" gewonnen. Über 140 Spitzenteams aus
    mehr als 50 Ländern und sechs Kontinenten nahmen an der Veranstaltung im Baku
    Convention Center in der aserbaidschanischen Hauptstadt teil. Nach einem
    intensiven Wettbewerb erzielte das Team, welches die Region Nordeurasien
    vertrat, die höchste Punktzahl bei 12 Programmierherausforderungen und errang
    den ersten Platz.

    Als einer der Hauptunterstützer des ICPC für den Wettbewerb hatte Huawei die
    Teilnehmer vor eine reale Herausforderung gestellt, bei der es um die
    Optimierung von Fotos in der Galerie eines mobilen Geräts ging. Die von Huawei
    unterstützte ICPC Challenge wurde entwickelt, um die Lücke zwischen
    theoretischem Algorithmenwissen und industrieller Anwendung zu schließen. Der
    dreistündige Wettbewerb endete damit, dass das Team der Universität Tokio,
    welches später in der Hauptmeisterschaft gegen St. Petersburg den zweiten Platz
    belegte, den Challenge-Preis gewann.

    Dr. Bill Poucher, Exekutivdirektor des ICPC, bemerkte: "Was für ein
    außergewöhnliches Talent! Herzlichen Glückwunsch an das Team der Staatlichen
    Universität St. Petersburg und das Team der Universität Tokio. Unser Dank geht
    auch an unsere Sponsoren, insbesondere an Huawei für die Unterstützung der ICPC
    World Finals Challenge."

    Xiao Chunpeng, der Direktor der Abteilung Wettbewerbsmanagement bei Huawei,
    sagte: "KI verlässt das Labor und wird in der realen Welt eingesetzt. Dies
    eröffnet der Jugend von heute ungeahnte Möglichkeiten. Huawei hat schon immer
    den Wert der Grundlagenforschung erkannt und wir fühlen uns geehrt, dass wir bei
    diesen internationalen Wettbewerben eng mit Organisationen wie dem ICPC
    zusammenarbeiten können. Durch den Austausch über die größten Herausforderungen,
    mit denen die Industrie derzeit konfrontiert ist, können wir den besten und
    klügsten Köpfen der Welt helfen, neue Wege zur Bewältigung dieser
    Herausforderungen zu finden. Diese Art von Arbeit ist das, was die Branche im
    Zeitalter der KI kontinuierlich voranbringen wird."

    Huawei plant, in Zusammenarbeit mit dem ICPC weitere Herausforderungen für
    Software-Fans online zu veröffentlichen, darunter auch Herausforderungen im
    Bereich KI und Algorithmen.

    Huawei und der ICPC werden ihre Partnerschaft auch durch eine Reihe Aktivitäten
    wie Trainingslager, Meisterschaftswettbewerbe und technische Vorträge vertiefen.
    Gemeinsam wollen sie eine neue Generation von Talenten fördern und Wege zur
    Lösung von realen Problemen der Industrie in den Bereichen KI, Informatik sowie
    der für die Informatik eingesetzten Betreiber erforschen.

    Xiao erklärte, dass globale Talentwettbewerbe nicht nur dazu dienen, die
    Fähigkeiten der Teilnehmenden zu testen, sondern auch dazu, Brücken zwischen
    Talentökosystemen und verschiedenen Branchen zu schlagen. "Huawei ist stolzer
    Unterstützer dieser Plattformen, die dazu beitragen, noch mehr herausragende
    Talente auf der ganzen Welt hervorzubringen, und hofft, dass künftige
    Wettbewerbe jungen Menschen helfen werden, ihre neuen Ideen und technischen
    Fähigkeiten in sozialen Fortschritt und industrielle Entwicklung umzusetzen."

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770033/image_5019648_35865089.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-teilt-die
    -herausforderungen-der-industrie-bei-den-icpc-weltmeisterschaften-2025-302554068
    .html

    Pressekontakt:

    Ruoshan Cheng,
    chengruoshan@huawei.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114554/6115992
    OTS: Huawei Technologies Co., Ltd.




    Verfasst von news aktuell
