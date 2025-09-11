Netflix Aktie kommt unter die Räder - 11.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Sie fällt um -3,54 % auf 1.028,60€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Netflix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,41 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um +1,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Netflix auf +22,87 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Netflix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,71 % 1 Monat +2,48 % 3 Monate +1,41 % 1 Jahr +74,89 %

Informationen zur Netflix Aktie

Es gibt 425 Mio. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 437,25 Mrd.EUR wert.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, zeigen sich die US-Indizes wie der Dow Jones deutlich im Aufwind. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Grusel-Comedy-Serie "Wednesday" hat mit der Veröffentlichung neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zurückerobert. Laut Netflix wurde die zweite Staffel in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt. Dies geschah, nachdem …

Netflix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.