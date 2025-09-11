    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Netflix Aktie kommt unter die Räder - 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Netflix Aktie bisher Verluste von -3,54 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaming-Gigant, der durch seine Eigenproduktionen und personalisierten Inhalte hervorsticht. Mit einer breiten Nutzerbasis und starker Konkurrenz bleibt Netflix ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor.

    Netflix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Sie fällt um -3,54 % auf 1.028,60. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Netflix in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +1,41 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Netflix Aktie damit um +1,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Netflix auf +22,87 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

    Netflix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,71 %
    1 Monat +2,48 %
    3 Monate +1,41 %
    1 Jahr +74,89 %

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 425 Mio. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 437,25 Mrd.EUR wert.

    Marktchaos: DAX schwankt, US-Börsen boomen - Top- und Flop-Aktien im Fokus


    Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, zeigen sich die US-Indizes wie der Dow Jones deutlich im Aufwind. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.

    Börsenstart USA - 11.09. - Dow Jones stark +0,90 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wednesday erobert Netflix-Charts zurück: Ein Grusel-Hit mit Lady Gaga!


    Die Grusel-Comedy-Serie "Wednesday" hat mit der Veröffentlichung neuer Folgen die Spitze der weltweiten Netflix-Charts zurückerobert. Laut Netflix wurde die zweite Staffel in der vergangenen Woche 28,2 Millionen Mal angeklickt. Dies geschah, nachdem …

    Netflix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Netflix

    -3,62 %
    +1,37 %
    +2,62 %
    +1,56 %
    +76,31 %
    +356,95 %
    +159,34 %
    +1.107,92 %
    +5.548,35 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
