    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    EuroStoxx legt zu - EZB-Zinsentscheid im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktienmärkte in Europa steigen nach leichten Verlusten.
    • EZB belässt Leitzinsen, Wachstumsausblick optimistisch.
    • Stellantis und Baustoffwerte verzeichnen starke Kursgewinne.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - EuroStoxx legt zu - EZB-Zinsentscheid im Fokus
    Foto: Arne Dedert - dpa

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den leichten Verlusten zur Wochenmitte sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag wieder gestiegen. Sie bleiben damit in ihrer jüngsten Handelsspanne. Im Fokus standen die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). In politisch unsicheren Zeiten ließ die EZB die Leitzinsen im Euroraum unverändert.

    Schon im Juli hatte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht angetastet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sprach von einem ausgewogeneren Wachstumsausblick. Ökonomen erwarten zunächst keine weiteren Leitzinssenkungen.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,47 Prozent im Plus bei 5.386,77 Punkten. Außerhalb der Eurozone ging es für den Londoner FTSE 100 um 0,78 Prozent auf 9.297,58 Punkte nach oben. Der Schweizer SMI stieg um 0,62 Prozent auf 12.292,72 Punkte.

    "Die Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus lag nahe und ist der derzeitigen Lage angemessen", sagte Michael Heise, Chefökonom des Vermögensverwalters HQ Trust. Zum einen sei die gesamtwirtschaftliche Produktion im ersten Halbjahr klar aufwärts gerichtet und zum anderen liege die Inflation leicht über dem Ziel der Preisniveaustabilität. Das ließ Heise zufolge eine Politik der ruhigen Hand erwarten.

    An der Spitze des EuroStoxx sprangen die Aktien von Stellantis um gut neun Prozent an. Der Vorstandsvorsitzende Antonio Filosa hatte sich optimistisch über die Lagerbestände der Händler und die Zollverhandlungen des Autobauers mit Washington geäußert. Auch europaweit waren Papiere von Autobauern gefragt.

    Einzelhandelswerte zeigten sich ebenfalls stark. Titel des Textilhändlers Inditex etwa knüpften mit einem Anstieg um 2,7 Prozent an ihre Vortagsrally an. Das Unternehmen hatte mit Geschäftszahlen überzeugt

    Zum Spitzenreiter in der Branchenwertung aber avancierten Baustoffwerte nach einem optimistischen Kommentar von JPMorgan. Expertin Elodie Rall bleibt bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie etwa Zement und stufte den italienischen Produzenten Buzzi Unicem auf "Overweight" hoch. Die Titel der Italiener schnellten in Mailand um 6,8 Prozent nach oben.

    In London fielen drei Aktien mit deutlichen Kursgewinnen nach Veröffentlichungen von Geschäftszahlen auf: Die Titel des Getränkeherstellers Fevertree stiegen um 12,5 Prozent, und die Anteilsscheine des Glücksspiel-Anbieters Playtech gewannen rund 4 Prozent. Für den Online-Ticketingspezialisten Trainline ging es um 12,2 Prozent nach oben.

    In Paris überzeugte es die Anleger von Technip Energies , dass der Energie-Anlagenbauer den Geschäftsbereich Advanced Materials & Catalysts des US-amerikanischen Konzerns Ecovyst kaufen möchte. Der Technip-Aktienkurs gewannen knapp drei Prozent./la/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stellantis Aktie

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 49,30 auf Tradegate (11. September 2025, 17:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stellantis Aktie um -5,11 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stellantis bezifferte sich zuletzt auf 23,52 Mrd..

    Stellantis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 8,2100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,7143EUR. Von den letzten 7 Analysten der Stellantis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +23,11 %/+10,80 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    14 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
