So wollen die USA die Dominanz des US-Dollars retten

Auf die Frage, wie der US-Dollar als dominante Weltwährung erhalten bleiben kann, hat die Regierung in Washington eine überraschende Antwort – mit Hilfe von Stablecoins. Mit ihrer Einführung soll die Devise im globalen Zahlungsverkehr fest verankert werden. Doch wie realistisch ist dieser Plan?

Der US-Dollar hat nicht nur in der Weltwirtschaft einen festen Platz, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in der geopolitischen Macht der USA. Die Dominanz des Greenback basiert auf zwei wesentlichen Aspekten. Zum einen ist er die bevorzugte Währung für globale Ersparnisse, was den USA erhebliche wirtschaftliche Privilegien verschafft. Zum anderen wird er für grenzüberschreitende Zahlungen verwendet, wodurch die USA geostrategischen Einfluss ausüben können.

Trotz seiner Stärke gibt es zunehmend Herausforderungen für die Dollar-Dominanz. In den letzten Jahren hat der Anteil der Währung an den internationalen Währungsreserven der Zentralbanken kontinuierlich abgenommen. Gleichzeitig ging es auch für den Anteil der US-Staatsanleihen in ausländischer Hand abwärts. Ihr Anteil sank von 55 auf aktuell nur noch 32 Prozent. Der Trend heraus aus Dollar-Anlagen ist klar.

Als Reaktion auf diese wachsenden Herausforderungen setzen die USA nun auf eine technologische Antwort: Dollar-Stablecoins. Gemeint sind damit digitale Währungen, die an den Wert des US-Dollars gebunden sind und auf Blockchain-Technologie basieren. Sie bieten die Möglichkeit, Zahlungen schneller und kostengünstiger abzuwickeln, ohne auf traditionelle Banken angewiesen zu sein.

Stablecoins könnten die Lücke füllen, die durch die zunehmende Nutzung alternativer Zahlungssysteme, wie sie in China mit dem digitalen Yuan angestrebt wird, entstanden ist. Sie bieten zudem eine Lösung, um das bestehende System von internationalen Bankverbindungen und grenzüberschreitenden Zahlungen zu umgehen, das derzeit anfällig für Störungen ist.

Die US-Regierung verfolgt diese Technologie als Möglichkeit, die Position des US-Dollars im internationalen Handel zu sichern und sogar auszubauen. Dabei soll auf die private Initiative statt auf staatliche Zentralbankwährungen (CBDCs) gesetzt werden, was als flexibler und marktgerechter angesehen wird, beschreibt die Deutsche Bank die Pläne in einer aktuellen Studie.

Aber die Einführung von Stablecoins birgt auch Risiken. Ein zentrales Problem ist die mangelnde Kontrolle der Behörden über private Stablecoin-Emittenten. Wenn Unternehmen die Initiative übernehmen und das Vertrauen in die zugrundeliegende Währung sinkt, könnte der Wert der Stablecoins destabilisiert werden.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Stablecoins die staatliche Kontrolle über die Geldpolitik untergraben könnten. Da sie auf digitalen Währungen basieren, könnten sie theoretisch ohne die Aufsicht der Zentralbanken agieren und so den monetären Spielraum der Staaten einschränken.

Wenn die Nachfrage nach Stablecoins weltweit steigt, könnte dies die Kontrolle der Zentralbanken über den Geldkreislauf erschüttern und die Stabilität des gesamten Finanzsystems gefährden. Die Risiken der Technologie und die Unsicherheiten in der Regulierung sind nicht zu unterschätzen.

Mit der Unterstützung der US-Regierung und dem Vorteil, First Mover zu sein, könnten Stablecoins tatsächlich einen bedeutenden Einfluss auf den internationalen Zahlungsverkehr ausüben. Ob das aber ausreicht, um die Währungsdominanz des US-Dollars zu sichern, wenn Washington gleichzeitig mit Strafzöllen, kernigen Sprüchen und wenig Kompromissbereitschaft seine Handelspartner vor den Kopf stößt, ist fraglich.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

