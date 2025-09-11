Cisco und Tata Communications arbeiten zusammen, um die nächste Generation der eSIM- und IoT-Konnektivität einzuleiten

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - In einem wegweisenden Schritt für globale

IoT-Implementierungen in Unternehmen gab Tata Communications, ein weltweit

führender Anbieter von Kommunikationstechnologie , heute eine neue strategische

Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um die Zukunft der Art und Weise, wie

Unternehmen ihre vernetzten Geräte weltweit verbinden, verwalten und skalieren,

neu zu gestalten.



Im Zuge der Ausweitung des IoT-Betriebs in Unternehmen stellt die Verwaltung

großer Geräteflotten - von vernetzten Fahrzeugen bis hin zu industriellen

Sensoren - eine permanente Herausforderung dar. Dazu gehören fragmentierte

SIM-Hardware aufgrund der Vielzahl von Anbietern oder Hardware-Standards,

komplexe Gerätebereitstellung und mangelnde Interoperabilität zwischen

verschiedenen Netzwerken und Technologien. Diese Herausforderungen verlangsamen

wiederum die Einführung, erhöhen die Kosten und schränken die Flexibilität ein,

was es für Unternehmen schwierig macht, ihre IoT-Initiativen mit Zuversicht und

Wirkung zu skalieren.





