    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTata Communications AktievorwärtsNachrichten zu Tata Communications
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cisco und Tata Communications arbeiten zusammen, um die nächste Generation der eSIM- und IoT-Konnektivität einzuleiten

    Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - In einem wegweisenden Schritt für globale
    IoT-Implementierungen in Unternehmen gab Tata Communications, ein weltweit
    führender Anbieter von Kommunikationstechnologie , heute eine neue strategische
    Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um die Zukunft der Art und Weise, wie
    Unternehmen ihre vernetzten Geräte weltweit verbinden, verwalten und skalieren,
    neu zu gestalten.

    Im Zuge der Ausweitung des IoT-Betriebs in Unternehmen stellt die Verwaltung
    großer Geräteflotten - von vernetzten Fahrzeugen bis hin zu industriellen
    Sensoren - eine permanente Herausforderung dar. Dazu gehören fragmentierte
    SIM-Hardware aufgrund der Vielzahl von Anbietern oder Hardware-Standards,
    komplexe Gerätebereitstellung und mangelnde Interoperabilität zwischen
    verschiedenen Netzwerken und Technologien. Diese Herausforderungen verlangsamen
    wiederum die Einführung, erhöhen die Kosten und schränken die Flexibilität ein,
    was es für Unternehmen schwierig macht, ihre IoT-Initiativen mit Zuversicht und
    Wirkung zu skalieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Cisco Systems Inc.!
    Long
    58,60€
    Basispreis
    8,31
    Ask
    × 6,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,53€
    Basispreis
    9,06
    Ask
    × 6,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tata Communications MOVE(TM) (https://www.t
    atacommunications.com/solutions/mobility-iot/internet-of-things/iot-move/) -
    eine intelligente, generationsübergreifende, globale eSIM-Orchestrierungslösung,
    die mehr als 350 Millionen eSIM-Betriebssysteme (Operating Systems, OS) und
    einen verwalteten SIM-Lebenszyklus mit einer Reichweite von mehr als 200 Ländern
    und Gebieten bereitstellt - in das IoT Control Center von Cisco integriert, eine
    Cloud-basierte Plattform für die Geräteverwaltung, die von mehr als 32.000
    Unternehmen genutzt wird und mehr als 270 Millionen SIM-IoT-Geräte unterstützt
    (darunter 100 Millionen vernetzte Autos). Dank der kombinierten Expertise von
    Tata Communications und Cisco bei der Umsetzung vereinfachter, skalierbarer und
    globaler IoT-Implementierungen können Unternehmen folgende Vorteile nutzen:

    - Nahtlose Aktivierung und Verwaltung von Geräten über SIM-Anbieter, private und
    öffentliche Netzwerke sowie eSIM-Standards hinweg
    - Beschleunigung der Markteinführung durch eine reibungslose, einheitliche
    Konnektivitätserfahrung
    - Umfassende Transparenz und Kontrolle über alle Ebenen der IoT-Bereitstellung
    hinweg
    - Reduzierung des Integrationsaufwands und Vermeidung von
    Herstellerabhängigkeiten

    Diese Zusammenarbeit leitet einen entscheidenden Wandel ein und verspricht
    Unternehmen ein neues Maß an Kontrolle, Flexibilität und Effizienz in ihren
    vernetzten Geräte-Ökosystemen.

    Marco Bijvelds, Vizepräsident und globaler Leiter von Tata Communications
    MOVE(TM) , erklärte: "Die kontinuierliche Weiterentwicklung der
    eSIM-Technologien führt zu einem transformativen Wandel in der Art und Weise,
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Cisco und Tata Communications arbeiten zusammen, um die nächste Generation der eSIM- und IoT-Konnektivität einzuleiten In einem wegweisenden Schritt für globale IoT-Implementierungen in Unternehmen gab Tata Communications, ein weltweit führender Anbieter von Kommunikationstechnologie , heute eine neue strategische Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um die Zukunft der …