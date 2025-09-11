Cisco und Tata Communications arbeiten zusammen, um die nächste Generation der eSIM- und IoT-Konnektivität einzuleiten
Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - In einem wegweisenden Schritt für globale
IoT-Implementierungen in Unternehmen gab Tata Communications, ein weltweit
führender Anbieter von Kommunikationstechnologie , heute eine neue strategische
Zusammenarbeit mit Cisco bekannt, um die Zukunft der Art und Weise, wie
Unternehmen ihre vernetzten Geräte weltweit verbinden, verwalten und skalieren,
neu zu gestalten.
Im Zuge der Ausweitung des IoT-Betriebs in Unternehmen stellt die Verwaltung
großer Geräteflotten - von vernetzten Fahrzeugen bis hin zu industriellen
Sensoren - eine permanente Herausforderung dar. Dazu gehören fragmentierte
SIM-Hardware aufgrund der Vielzahl von Anbietern oder Hardware-Standards,
komplexe Gerätebereitstellung und mangelnde Interoperabilität zwischen
verschiedenen Netzwerken und Technologien. Diese Herausforderungen verlangsamen
wiederum die Einführung, erhöhen die Kosten und schränken die Flexibilität ein,
was es für Unternehmen schwierig macht, ihre IoT-Initiativen mit Zuversicht und
Wirkung zu skalieren.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Tata Communications MOVE(TM) (https://www.t
atacommunications.com/solutions/mobility-iot/internet-of-things/iot-move/) -
eine intelligente, generationsübergreifende, globale eSIM-Orchestrierungslösung,
die mehr als 350 Millionen eSIM-Betriebssysteme (Operating Systems, OS) und
einen verwalteten SIM-Lebenszyklus mit einer Reichweite von mehr als 200 Ländern
und Gebieten bereitstellt - in das IoT Control Center von Cisco integriert, eine
Cloud-basierte Plattform für die Geräteverwaltung, die von mehr als 32.000
Unternehmen genutzt wird und mehr als 270 Millionen SIM-IoT-Geräte unterstützt
(darunter 100 Millionen vernetzte Autos). Dank der kombinierten Expertise von
Tata Communications und Cisco bei der Umsetzung vereinfachter, skalierbarer und
globaler IoT-Implementierungen können Unternehmen folgende Vorteile nutzen:
- Nahtlose Aktivierung und Verwaltung von Geräten über SIM-Anbieter, private und
öffentliche Netzwerke sowie eSIM-Standards hinweg
- Beschleunigung der Markteinführung durch eine reibungslose, einheitliche
Konnektivitätserfahrung
- Umfassende Transparenz und Kontrolle über alle Ebenen der IoT-Bereitstellung
hinweg
- Reduzierung des Integrationsaufwands und Vermeidung von
Herstellerabhängigkeiten
Diese Zusammenarbeit leitet einen entscheidenden Wandel ein und verspricht
Unternehmen ein neues Maß an Kontrolle, Flexibilität und Effizienz in ihren
vernetzten Geräte-Ökosystemen.
Marco Bijvelds, Vizepräsident und globaler Leiter von Tata Communications
MOVE(TM) , erklärte: "Die kontinuierliche Weiterentwicklung der
eSIM-Technologien führt zu einem transformativen Wandel in der Art und Weise,
