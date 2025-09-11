    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Fed senkt Zinsen in steigende Inflation - Wall Street feiert Stagflation!

    Die Fed steckt in einem unlösbaren Dilemma: der Arbeitsmarkt wird immer schwächer

    Die Inflation steigt weiter - aber die US-Notenbank Fed wird dennoch nächste Woche die Zinsen senken und damit die Tendenz zur Stagflation weiter anheizen! Denn die Fed steckt in einem unlösbaren Dilemma: der Arbeitsmarkt wird immer schwächer - heute die Erstanträge so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr - während die Inflation weiter steigt. Was also tun? Der Druck ist zu groß für Powell und Co, die Zinsen nicht zu senken - aber das wird dem US-Arbeitsmarkt nicht helfen (zumindest nicht kurzfristig). Aber die Wall Street jubelt, die US-Indizes mit neuen Allzeithochs - vor allem jene Aktien, die von Zinssenkungen profitieren dürften (Russell 2000)..

    1. Öl-Setup aus Fugmann´s Trading Woche:
    https://premium.finanzmarktwelt.de/s/finanzmarktwelt/fugmann-s-trading ...

    2. Inflation ohne Schwäche – warum Experten jetzt weiterhin dovish für Fed-Zinsen sind

     

    Das Video "Fed senkt Zinsen in steigende Inflation - Wall Street feiert Stagflation!" sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
