ALEX SPIRO REICHT IM NAMEN VON TECNOGLASS VERLEUMDUNGSKLAGE GEGEN LEERVERKÄUFER EIN
New York (ots/PRNewswire) - Alex Spiro gab gestern bekannt, dass er im südlichen
Bezirk von New York im Namen von Tecnoglass Inc. (https://edge.prnewswire.com/c/
link/?t=0&l=de&o=4506485-1&h=797578778&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2
Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506485-1%26h%3D130855585%26u%3Dhttps%253A%252F%
252Fwww.tecnoglass.com%252F%26a%3DTecnoglass%2BInc.&a=Tecnoglass+Inc.) eine
Verleumdungsklage eingereicht hat. (NYSE: TGLS) und ihre Mitbegründer und
Geschäftsführer, José und Christian Daes. In der Klage werden der Leerverkäufer
Christian Lamarco und seine Firma Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper
Research) genannt. Ihnen wird vorgeworfen, absichtlich falsche Behauptungen
veröffentlicht zu haben, die Tecnoglass und seine Führungskräfte mit dem
Sinaloa-Kartell in Verbindung bringen.
In der Klage wird behauptet, dass Culper Research von Short-Positionen
profitiert habe, indem es erfundene Behauptungen aus angeblichen
"Geheimdienstdokumenten" verbreitete, deren Unrichtigkeit die mexikanische
Regierung öffentlich bestätigt hat.
Bezirk von New York im Namen von Tecnoglass Inc. (https://edge.prnewswire.com/c/
link/?t=0&l=de&o=4506485-1&h=797578778&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2
Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506485-1%26h%3D130855585%26u%3Dhttps%253A%252F%
252Fwww.tecnoglass.com%252F%26a%3DTecnoglass%2BInc.&a=Tecnoglass+Inc.) eine
Verleumdungsklage eingereicht hat. (NYSE: TGLS) und ihre Mitbegründer und
Geschäftsführer, José und Christian Daes. In der Klage werden der Leerverkäufer
Christian Lamarco und seine Firma Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper
Research) genannt. Ihnen wird vorgeworfen, absichtlich falsche Behauptungen
veröffentlicht zu haben, die Tecnoglass und seine Führungskräfte mit dem
Sinaloa-Kartell in Verbindung bringen.
In der Klage wird behauptet, dass Culper Research von Short-Positionen
profitiert habe, indem es erfundene Behauptungen aus angeblichen
"Geheimdienstdokumenten" verbreitete, deren Unrichtigkeit die mexikanische
Regierung öffentlich bestätigt hat.
In der Klage wird auch darauf hingewiesen, dass dies nicht das erste Mal ist,
dass Lamarco und Culper Research mit Verleumdungsklagen dieser Art konfrontiert
sind. Der Bericht hat dem Aktienkurs und dem Ruf von Tecnoglass sofort
geschadet. Die Kläger fordern Schadensersatz, Anwaltskosten und eine
einstweilige Verfügung, die die Entfernung und den Widerruf der diffamierenden
Äußerungen verlangt.
Der Fall lautet Tecnoglass Inc. gegen Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court,
Southern District of New York.
Informationen zu Quinn Emanuel Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ist eine
Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten, die größte der Welt, die sich
ausschließlich auf Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren spezialisiert hat
und über 34 Standorte weltweit verfügt. Umfragen unter großen Unternehmen
weltweit haben sie dreimal zur "gefürchtetsten" Anwaltskanzlei der Welt gekürt.
Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Fälle verhandelt und 86 % davon
gewonnen. Bei der Vertretung von Angeklagten sorgt die Prozesserfahrung von
Quinn Emanuel für bessere Vergleiche oder Verteidigungsurteile. Bei der
Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel fast 80 Mrd. USD an
Urteilen und Vergleichen gewonnen. Quinn Emanuel hat außerdem sieben Urteile in
neunstelliger Höhe, vier Urteile in zehnstelliger Höhe, 51 Vergleiche in
neunstelliger Höhe und 20 Vergleiche in zehnstelliger Höhe erzielt.
Quinn Emanuel wurde von der The BTI Consulting Group zum dritten Mal in Folge
zur "am meisten gefürchteten" Anwaltskanzlei gekürt. In ihrem jährlichen
dass Lamarco und Culper Research mit Verleumdungsklagen dieser Art konfrontiert
sind. Der Bericht hat dem Aktienkurs und dem Ruf von Tecnoglass sofort
geschadet. Die Kläger fordern Schadensersatz, Anwaltskosten und eine
einstweilige Verfügung, die die Entfernung und den Widerruf der diffamierenden
Äußerungen verlangt.
Der Fall lautet Tecnoglass Inc. gegen Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court,
Southern District of New York.
Informationen zu Quinn Emanuel Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ist eine
Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten, die größte der Welt, die sich
ausschließlich auf Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren spezialisiert hat
und über 34 Standorte weltweit verfügt. Umfragen unter großen Unternehmen
weltweit haben sie dreimal zur "gefürchtetsten" Anwaltskanzlei der Welt gekürt.
Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Fälle verhandelt und 86 % davon
gewonnen. Bei der Vertretung von Angeklagten sorgt die Prozesserfahrung von
Quinn Emanuel für bessere Vergleiche oder Verteidigungsurteile. Bei der
Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel fast 80 Mrd. USD an
Urteilen und Vergleichen gewonnen. Quinn Emanuel hat außerdem sieben Urteile in
neunstelliger Höhe, vier Urteile in zehnstelliger Höhe, 51 Vergleiche in
neunstelliger Höhe und 20 Vergleiche in zehnstelliger Höhe erzielt.
Quinn Emanuel wurde von der The BTI Consulting Group zum dritten Mal in Folge
zur "am meisten gefürchteten" Anwaltskanzlei gekürt. In ihrem jährlichen
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte