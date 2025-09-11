    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTecnoglass AktievorwärtsNachrichten zu Tecnoglass
    ALEX SPIRO REICHT IM NAMEN VON TECNOGLASS VERLEUMDUNGSKLAGE GEGEN LEERVERKÄUFER EIN

    New York (ots/PRNewswire) - Alex Spiro gab gestern bekannt, dass er im südlichen
    Bezirk von New York im Namen von Tecnoglass Inc. (https://edge.prnewswire.com/c/
    link/?t=0&l=de&o=4506485-1&h=797578778&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2
    Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4506485-1%26h%3D130855585%26u%3Dhttps%253A%252F%
    252Fwww.tecnoglass.com%252F%26a%3DTecnoglass%2BInc.&a=Tecnoglass+Inc.) eine
    Verleumdungsklage eingereicht hat. (NYSE: TGLS) und ihre Mitbegründer und
    Geschäftsführer, José und Christian Daes. In der Klage werden der Leerverkäufer
    Christian Lamarco und seine Firma Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper
    Research) genannt. Ihnen wird vorgeworfen, absichtlich falsche Behauptungen
    veröffentlicht zu haben, die Tecnoglass und seine Führungskräfte mit dem
    Sinaloa-Kartell in Verbindung bringen.

    In der Klage wird behauptet, dass Culper Research von Short-Positionen
    profitiert habe, indem es erfundene Behauptungen aus angeblichen
    "Geheimdienstdokumenten" verbreitete, deren Unrichtigkeit die mexikanische
    Regierung öffentlich bestätigt hat.

    In der Klage wird auch darauf hingewiesen, dass dies nicht das erste Mal ist,
    dass Lamarco und Culper Research mit Verleumdungsklagen dieser Art konfrontiert
    sind. Der Bericht hat dem Aktienkurs und dem Ruf von Tecnoglass sofort
    geschadet. Die Kläger fordern Schadensersatz, Anwaltskosten und eine
    einstweilige Verfügung, die die Entfernung und den Widerruf der diffamierenden
    Äußerungen verlangt.

    Der Fall lautet Tecnoglass Inc. gegen Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court,
    Southern District of New York.

    Informationen zu Quinn Emanuel Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ist eine
    Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten, die größte der Welt, die sich
    ausschließlich auf Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren spezialisiert hat
    und über 34 Standorte weltweit verfügt. Umfragen unter großen Unternehmen
    weltweit haben sie dreimal zur "gefürchtetsten" Anwaltskanzlei der Welt gekürt.
    Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Fälle verhandelt und 86 % davon
    gewonnen. Bei der Vertretung von Angeklagten sorgt die Prozesserfahrung von
    Quinn Emanuel für bessere Vergleiche oder Verteidigungsurteile. Bei der
    Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel fast 80 Mrd. USD an
    Urteilen und Vergleichen gewonnen. Quinn Emanuel hat außerdem sieben Urteile in
    neunstelliger Höhe, vier Urteile in zehnstelliger Höhe, 51 Vergleiche in
    neunstelliger Höhe und 20 Vergleiche in zehnstelliger Höhe erzielt.

    Quinn Emanuel wurde von der The BTI Consulting Group zum dritten Mal in Folge
    zur "am meisten gefürchteten" Anwaltskanzlei gekürt. In ihrem jährlichen
