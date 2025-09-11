New York (ots/PRNewswire) - Alex Spiro gab gestern bekannt, dass er im südlichen

Verleumdungsklage eingereicht hat. (NYSE: TGLS) und ihre Mitbegründer und

Geschäftsführer, José und Christian Daes. In der Klage werden der Leerverkäufer

Christian Lamarco und seine Firma Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper

Research) genannt. Ihnen wird vorgeworfen, absichtlich falsche Behauptungen

veröffentlicht zu haben, die Tecnoglass und seine Führungskräfte mit dem

Sinaloa-Kartell in Verbindung bringen.



In der Klage wird behauptet, dass Culper Research von Short-Positionen

profitiert habe, indem es erfundene Behauptungen aus angeblichen

"Geheimdienstdokumenten" verbreitete, deren Unrichtigkeit die mexikanische

Regierung öffentlich bestätigt hat.







dass Lamarco und Culper Research mit Verleumdungsklagen dieser Art konfrontiert

sind. Der Bericht hat dem Aktienkurs und dem Ruf von Tecnoglass sofort

geschadet. Die Kläger fordern Schadensersatz, Anwaltskosten und eine

einstweilige Verfügung, die die Entfernung und den Widerruf der diffamierenden

Äußerungen verlangt.



Der Fall lautet Tecnoglass Inc. gegen Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court,

Southern District of New York.



Informationen zu Quinn Emanuel Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ist eine

Anwaltskanzlei mit mehr als 1000 Anwälten, die größte der Welt, die sich

ausschließlich auf Wirtschaftsprozesse und Schiedsverfahren spezialisiert hat

und über 34 Standorte weltweit verfügt. Umfragen unter großen Unternehmen

weltweit haben sie dreimal zur "gefürchtetsten" Anwaltskanzlei der Welt gekürt.

Die Anwälte der Kanzlei haben über 2.500 Fälle verhandelt und 86 % davon

gewonnen. Bei der Vertretung von Angeklagten sorgt die Prozesserfahrung von

Quinn Emanuel für bessere Vergleiche oder Verteidigungsurteile. Bei der

Vertretung von Klägern haben die Anwälte von Quinn Emanuel fast 80 Mrd. USD an

Urteilen und Vergleichen gewonnen. Quinn Emanuel hat außerdem sieben Urteile in

neunstelliger Höhe, vier Urteile in zehnstelliger Höhe, 51 Vergleiche in

neunstelliger Höhe und 20 Vergleiche in zehnstelliger Höhe erzielt.



Quinn Emanuel wurde von der The BTI Consulting Group zum dritten Mal in Folge

Quinn Emanuel wurde von der The BTI Consulting Group zum dritten Mal in Folge zur "am meisten gefürchteten" Anwaltskanzlei gekürt.





