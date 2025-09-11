Börsen Update USA - 11.09. - Dow Jones stark +1,35 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:57) bei 46.118,24 PKT und steigt um +1,35 %.

Top-Werte: 3M +2,45 %, Sherwin-Williams +2,45 %, American Express +2,34 %, The Home Depot +2,18 %, Unitedhealth Group +2,06 %

Flop-Werte: Chevron Corporation -0,59 %, NVIDIA -0,47 %, IBM -0,41 %, Microsoft -0,33 %, Coca-Cola -0,30 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.003,81 PKT und steigt um +0,65 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +32,26 %, Synopsys +10,79 %, Micron Technology +9,45 %, Lam Research +7,67 %, Tesla +4,79 %

Flop-Werte: Netflix -4,59 %, Fastenal -2,54 %, Broadcom -2,51 %, CDW Corporation -2,11 %, Advanced Micro Devices -1,61 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:58) bei 6.585,00 PKT und steigt um +0,80 %.

Top-Werte: Warner Bros. Discovery (A) +32,26 %, Centene +11,30 %, Synopsys +10,79 %, Micron Technology +9,45 %, Lam Research +7,67 %

Flop-Werte: Oracle -6,11 %, Netflix -4,59 %, Vistra -2,73 %, GE Vernova -2,63 %, Fastenal -2,54 %