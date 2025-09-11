Sales Alert
Saros 10 jetzt bei MediaMarkt & Saturn für nur 999 Euro erhältlich
10. Der mehrfach ausgezeichnete Saug-Wischroboter von Roborock, weltweit die Nr.
1 Saugrobotermarke 2024*, ist ab sofort für nur 999 EUR statt 1.499 EUR
erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 21. September 2025 - nur solange der Vorrat
reicht.
Mit dem Saros 10 setzt Roborock neue Maßstäbe für eine schnelle und
unkomplizierte Reinigung: Der smarte Saug-Wischroboter sorgt dank modernster
Technik und ulta-schlankem Design für sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren
Bereichen. Er befreit zuverlässig von Staub, Tierhaaren und Schmutz und macht
damit den Alltag spürbar leichter. Ganz nach der nutzerzentrierten
Unternehmensphilosophie von Roborock steht die Verbesserung der Lebensqualität
der Kunden weltweit im Mittelpunkt - durch Technologie, die echte
Alltagsprobleme löst.
Sauberkeit und gewinnt wertvolle Zeit zurück: für Mehr Me Time, für Mehr Family
Time - und für ein Zuhause zum Wohlfühlen.Verfügbarkeit
- Saros 10: 999 EUR statt 1.499 EUR
- Exklusiv bei MediaMarkt & Saturn
- Aktion gültig vom 11. bis 21. September 2025
Zum Angebot bei MediaMarkt: hier klicken (https://www.mediamarkt.de/de/product/_
roborock-saros-10-black-saugroboter-2977348.html) .
Zum Angebot bei Saturn: hier klicken (https://www.saturn.de/de/product/_roborock
-saros-10-black-saugroboter-2977348.html?storeId=1234&utm_source=google&utm_medi
um=cpc&utm_campaign=RT_shopping_na_nsp_na_Saturn+bluePortal+5+PMax&gclsrc=aw.ds&
gad_source=1&gad_campaignid=21192928524&gbraid=0AAAAADLeo2BqYi-23NrFaiMRX8IdybdW
y&gclid=Cj0KCQjw5onGBhDeARIsAFK6QJbY6IpqNhOi4iFaquOVmSrPAbYCvKbXLiNclNHQyzv99Ki9
Z58JnswaApCMEALw_wcB) .
Pressekontakt:
Kruger Media GmbH
Arianna Volpe
Public Relations Managerin
E-Mail: mailto:roborockpr@kruger-media.de
Web: http://www.kruger-media.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132369/6116019
OTS: Roborock
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu CECONOMY - 725750 - DE0007257503
Das denkt die wallstreetONLINE Community über CECONOMY. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bzgl. Wandelanleihe haben sich Convergenta/Kellerhals zur Nichtausübung verpflichtet (siehe Angebot S. 35, Punkt 8.3.7).
Mich würde ja mal interessieren, zu welchem Kurs Fam. Kellerhals (Convergenta) ihre Anteile an JD.com versprochen haben? Von den ~29% die man an Ceconomy hielt, hat man ja nur rund 4% (zu 4,60€ je Aktie) direkt angedient. Für deren restliche 25,35% an Ceconomy hat JD.com ja nur eine Call-Option bekommen! Zwar wären Convergenta damit auch zum Verkauf dieser Anteile verpflichtet, sollte Jingdong diese Call-Option ziehen - nur zu welchem Preis diese Option festgelegt wurde, ist ja nicht öffentlich bekannt! Und das auch Fam. Kellerhals mit den 4,60€ "nicht glücklich" gewesen sind, ist ja nun auch kein wirkliches Geheimnis.
Der Vergleich zwischen der Ceconomy-Offerte und der Metro-Offerte hinkt aber, da beide in unterschiedlichen Phasen sind/waren. Im Gegensatz zu Jingdong