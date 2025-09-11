Saros 10 jetzt bei MediaMarkt & Saturn für nur 999 Euro erhältlich

Der Vergleich zwischen der Ceconomy-Offerte und der Metro-Offerte hinkt aber, da beide in unterschiedlichen Phasen sind/waren. Im Gegensatz zu Jingdong

(die ja erstmal bei Ceconomy richtig einsteigen müssen) , war Daniel Kretinsky bei der Metro damals ja schon längst zu 49,99% beteiligt! Jingdong hängen da also noch 1 Schritt zurück und müssen erstmal in Ceconomy fett rein (dafür ist die aktuelle Übernahmeofferte da). Der eigentliche Delisting-Beschluss ist zwar angedacht, aber noch nicht offiziell beschlossen, da das erst nach der aktuellen Offerte möglich ist. Erst danach kommt der Delisting-Beschluss ... und dieser macht (laut WPüG) nunmal ein weiteres Übernahmeangebot - an die dann noch verbliebenen Aktionäre - unabdingbar! Das ist ein großer Unterschied!





Und das da noch ein weiteres (Delisting-)Übernahmeangebot kommt, steht ja so auch im aktuellen Übernahmeprospekt von Jingdong ...





https://www.green-offer.com/media/document/b86e668a-a547-4270-b45a-9cc50d518e1c/assets/FAQ_Takeover_offer_JINGDONG_Holding_CECONOMY_AG_DE.pdf?disposition=inline&cms_ir_disc=375332737nfe980o0215i5d5c3at063i201f053b5sb87i2e8e3u31acq4feb7ccb55a84a87e0c5880900de916b6f842a4faa9a6e07204ed916757951d8bb76a9f14c4





" ... Was passiert, wenn ich das Übernahmeangebot nicht annehme?

Aktionäre, die sich gegen die Andienung ihrer Aktien entscheiden, bleiben Aktionäre der CECONOMY AG. Der Investitionsvertrag zwischen der Bieterin und der CECONOMY AG sieht ein Delisting vor, das voraussichtlich nach einem separaten Delisting-Angebot kurz nach Abschluss des Angebots umgesetzt wird."





Und da ich persönlich mit diesen 4,60€ / Aktie ja sowieso nicht zufrieden bin , sehe ich aktuell auch keinen Grund hier "panikartig" zu verkaufen !!!





Ob man das jetzige Angebot akzeptiert, oder nicht, muss natürlich letztlich jeder für sich selbst entscheiden!





Ich teile hier nur meine persönliche Meinung mit euch !!!











