    Sales Alert

    Saros 10 jetzt bei MediaMarkt & Saturn für nur 999 Euro erhältlich

    Düsseldorf (ots) - MediaMarkt und Saturn starten eine exklusive Aktion zum Saros
    10. Der mehrfach ausgezeichnete Saug-Wischroboter von Roborock, weltweit die Nr.
    1 Saugrobotermarke 2024*, ist ab sofort für nur 999 EUR statt 1.499 EUR
    erhältlich. Die Aktion läuft bis zum 21. September 2025 - nur solange der Vorrat
    reicht.

    Mit dem Saros 10 setzt Roborock neue Maßstäbe für eine schnelle und
    unkomplizierte Reinigung: Der smarte Saug-Wischroboter sorgt dank modernster
    Technik und ulta-schlankem Design für sichtbare Sauberkeit in unsichtbaren
    Bereichen. Er befreit zuverlässig von Staub, Tierhaaren und Schmutz und macht
    damit den Alltag spürbar leichter. Ganz nach der nutzerzentrierten
    Unternehmensphilosophie von Roborock steht die Verbesserung der Lebensqualität
    der Kunden weltweit im Mittelpunkt - durch Technologie, die echte
    Alltagsprobleme löst.

    Wer sich für den Saros 10 entscheidet, entscheidet sich für grenzenlose
    Sauberkeit und gewinnt wertvolle Zeit zurück: für Mehr Me Time, für Mehr Family
    Time - und für ein Zuhause zum Wohlfühlen.Verfügbarkeit

    - Saros 10: 999 EUR statt 1.499 EUR
    - Exklusiv bei MediaMarkt & Saturn
    - Aktion gültig vom 11. bis 21. September 2025

    Zum Angebot bei MediaMarkt: hier klicken (https://www.mediamarkt.de/de/product/_
    roborock-saros-10-black-saugroboter-2977348.html) .

    Zum Angebot bei Saturn: hier klicken (https://www.saturn.de/de/product/_roborock
    -saros-10-black-saugroboter-2977348.html?storeId=1234&utm_source=google&utm_medi
    um=cpc&utm_campaign=RT_shopping_na_nsp_na_Saturn+bluePortal+5+PMax&gclsrc=aw.ds&
    gad_source=1&gad_campaignid=21192928524&gbraid=0AAAAADLeo2BqYi-23NrFaiMRX8IdybdW
    y&gclid=Cj0KCQjw5onGBhDeARIsAFK6QJbY6IpqNhOi4iFaquOVmSrPAbYCvKbXLiNclNHQyzv99Ki9
    Z58JnswaApCMEALw_wcB) .

    Pressekontakt:

    Kruger Media GmbH
    Arianna Volpe
    Public Relations Managerin
    E-Mail: mailto:roborockpr@kruger-media.de
    Web: http://www.kruger-media.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132369/6116019
    OTS: Roborock


    Autor
    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene Werte
