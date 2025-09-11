UBS stuft Inditex auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex nach einer Roadshow des Textilkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Bei der Veranstaltung sei es um die Wachstumsmöglichkeiten, die Widerstandsfähigkeit von Geschäftsmodell und Margen sowie die preisgünstige Marke Lefties gegangen, schrieb Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er habe den Eindruck gewonnen, dass die sich verbessernde Umsatzentwicklung aus dem robusten Geschäftsmodell resultiere./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 46,77EUR auf Tradegate (11. September 2025, 20:03 Uhr) gehandelt.