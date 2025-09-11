LucidLink stellt auf der IBC 2025 TeamCache vor, das dezentralen Teams eine Leistung wie vor Ort bietet

Diese für Medienunternehmen entwickelten Versionen machen LucidLink zu einer einzigen Plattform für die aktive Produktion in großem Maßstab — von der Erfassung und Bearbeitung bis hin zur Überprüfung und Auslieferung. Teams erhalten das gleiche LucidLink-Erlebnis auf jedem Gerät und überall. Durch die Vereinheitlichung aller kreativen Anwendungsfälle in einem stets aktuellen globalen Dateibereich fördert LucidLink Kreativität, Flexibilität und Effizienz und unterstützt Teams dabei, Projekte termin- und budgetgerecht umzusetzen.

AMSTERDAM, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- LucidLink, die Cloud-native Speicher- und Kollaborationsplattform, kündigt auf der IBC 2025 (Stand 6.A12) Innovationen an, die Medien- und Unterhaltungsteams schnellere und sicherere Arbeitsabläufe ermöglichen.

Zusammen mit diesen neuen Versionen stellt LucidLink das LucidLink Upgrade Tool vor, das berechtigten Kunden den einfachsten Weg bietet, von LucidLink Classic (2.x) auf das neue LucidLink (3.x) umzusteigen.

„Die Industrie hat auf Cloud-Speicher gewartet, der sich wie lokaler Speicher anfühlt, ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit oder Kontrolle einzugehen", erklärte Peter Thompson, Geschäftsführer von LucidLink. „TeamCache bietet verteilten Teams die erforderliche Leistung und behält gleichzeitig die Einfachheit und das Zero-Knowledge-Modell bei, die Kunden von LucidLink erwarten."

Was ist neu:

TeamCache: Jetzt im Early Access verfügbar

Vor-Ort-Cache für LucidLink. Wird in ein Netzwerk integriert und ist mit dem vorhandenen LucidLink-Client jedes Benutzers an jedem Standort kompatibel.

Leistung der LAN-Klasse, dieselbe LucidLink-Erfahrung. Behalten Sie Pfade, Berechtigungen und Zero-Knowledge-Sicherheit bei; vermeiden Sie Relinking oder Cache-Wechsel.

Gebaut für Teams. Vermeidet doppelte Caching-Vorgänge auf Workstations und reduziert die Internetbelastung, indem viele Benutzer lokal bedient werden.

Multi-Filespace-Unterstützung und Multi-Node-Skalierbarkeit. Stellen Sie einen einheitlichen globalen Dateibereich bereit, ohne eine Umstrukturierung vornehmen zu müssen. Beginnen Sie mit einem TeamCache und steigern Sie anschließend die Kapazität und den Durchsatz, indem Sie diesen Knoten skalieren oder zusätzliche Knoten pro Standort bereitstellen.

Operative Sichtbarkeit. Zentrales Monitoring und Einblicke in den Zustand von Kapazität, Leistung und Kundenaktivitäten.

Jetzt verfügbar für qualifizierte Unternehmenskunden .

LucidLink Upgrade Tool: Begrenzte Verfügbarkeit 6. Oktober für Direktkunden mit Vertrag

Einfaches In-Place-Upgrade von Classic (2.x) auf das neue LucidLink (3.x) ohne Datenkopie.

Upgrades für Enterprise-Direktkunden mit Vertrag beginnen am 6. Oktober; bitte melden Sie Ihr Interesse jetzt an . Anfang 2026 folgt die Erweiterung der Förderfähigkeit.

Power-Ups für Unternehmen

Diese Power-Ups wurden für Unternehmen entwickelt, die LucidLink für Rich Media standardmäßig einsetzen. Sie verbessern die Sicherheit, vereinfachen die Skalierung und geben der IT die Kontrolle, sodass Teams jeden Rich-Media-Anwendungsfall zuverlässig bewältigen können.

Benutzerdefinierte Snapshots, Proxy-Unterstützung und SAML/SCIM-Integration für sichere, skalierbare Governance.

Informationen zu LucidLink

LucidLink ist eine Cloud-native Speicher- und Kollaborationsplattform, die es Teams ermöglicht, sofort und sicher von jedem Ort aus zusammenzuarbeiten.

Erfahren Sie mehr unter lucidlink.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Clare Plaisted

press@lucidlink.com

