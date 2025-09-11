Qualitätsaufenthalte in 4 HMJ-Hotels landesweit

Für internationale Reisende in diesem Herbst und Winter empfehlen wir: Hakone Retreat före & villa 1/f in Hakone, Kanagawa, umgeben von farbenfrohen Wäldern; Hotel Nikko Alivila in Yomitan, Okinawa, mit wunderschönem Meer und bezaubernder Winterbeleuchtung; das neu renovierte Okinawa Harborview Hotel in Naha, Okinawa; und Oriental Hotel Okinawa Resort & Spa , wo man auch im Winter am Pool entspannen kann.

TOKYO, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Hotel Management Japan Co., Ltd. (mit Sitz in Shinagawa, Tokio) betreibt 24 Hotels in ganz Japan. In beliebten Urlaubsgebieten hat sich HMJ auf "Retreat-Aufenthalte" spezialisiert, die den Gästen helfen, sich zu entspannen und Entspannung zu finden, die auf ihren individuellen Stil zugeschnitten ist und eine hochwertige Erfahrung bietet.

Hakone Retreat före & villa 1/f (Hakone)

Entspannen Sie sich inmitten der Schönheit des Herbstes

Entfliehen Sie in die üppige Natur von Hakone's Sengokuhara, wo das Hakone Retreat före & villa 1/f ein ruhiges, skandinavisch modernes Design bietet. Das Resort verfügt über 37 Hotelzimmer im "före"-Gebäude und 18 private "villa 1/f"-Häuser. Die Gäste können eine Reihe von Annehmlichkeiten genießen, darunter heiße Quellen, ein Spa, eine Café-Lounge und ein traditionelles japanisches Restaurant. Im Herbst bieten die großen Fenster in allen Zimmern einen atemberaubenden Blick auf den bunten Wald. Es ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und inmitten des leuchtenden Herbstlaubs einen glücklichen Rückzugsort zu genießen.

https://www.hakone-retreat.com/en/

■Empfohlener Unterkunftsplan

【Abendessen/Frühstück inbegriffen】Private Villa mit heißer Quelle ~ eine außergewöhnliche Flucht.

Hotel Nikko Alivila (Yomitan, Okinawa)

Ein warmer, glitzernder Wintersportort

Das Hotel Nikko Alivila liegt an der wunderschönen Küste Okinawas und bietet einen angenehmen Aufenthalt. Selbst wenn der Herbst in den Winter übergeht, bleibt das Klima angenehm, mit Temperaturen, die oft in den 20er Jahren liegen (℃). Das ganze Jahr über gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten und Entspannungsmöglichkeiten am Meer. Im Winter schafft das Hotel eine gemütliche Urlaubsatmosphäre mit einem schön beleuchteten Innenhof und einem Kamin in der Lobby, der eine warme, villenartige Atmosphäre schafft.