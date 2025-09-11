    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie steigt um +3,08 % - 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Airbus Aktie bisher um +3,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Mit einer Performance von +3,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbus investiert war, konnte einen Gewinn von +15,37 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +2,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Airbus auf +21,80 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,22 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate +15,37 %
    1 Jahr +44,28 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,92 Mrd.EUR wert.

    Dax legt zu - Bayer und Airbus vorn


    Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.704 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start drehte …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 11.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im E-Stoxx 50.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 11.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im DAX.

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    +2,76 %
    +1,16 %
    +6,52 %
    +15,39 %
    +44,26 %
    +94,51 %
    +171,84 %
    +231,44 %
    +965,68 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
