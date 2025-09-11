Airbus Aktie steigt um +3,08 % - 11.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Airbus Aktie. Mit einer Performance von +3,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbus investiert war, konnte einen Gewinn von +15,37 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +2,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Airbus auf +21,80 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,22 % 1 Monat +6,27 % 3 Monate +15,37 % 1 Jahr +44,28 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,92 Mrd.EUR wert.

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.