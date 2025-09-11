Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Boeing
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 1
Performance 1M: -1,02 %
3M
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 2
Performance 1M: -0,09 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 3
Performance 1M: +2,25 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 4
Performance 1M: +36,29 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 5
Performance 1M: +6,22 %
American Express
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 6
Performance 1M: +8,68 %
