Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 11.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +27,90 %
Platz 1
Performance 1M: +13,34 %
Synopsys
Tagesperformance: +11,12 %
Platz 2
Performance 1M: -36,17 %
Micron Technology
Tagesperformance: +8,06 %
Platz 3
Performance 1M: +15,35 %
Lam Research
Tagesperformance: +7,45 %
Platz 4
Performance 1M: +4,80 %
Tesla
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 5
Performance 1M: +5,54 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 6
Performance 1M: -12,31 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 7
Performance 1M: -4,17 %
Biogen
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 8
Performance 1M: +8,51 %
Netflix
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 9
Performance 1M: +2,48 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 10
Performance 1M: +4,17 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 11
Performance 1M: +21,49 %
Paccar
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 12
Performance 1M: +1,02 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 13
Performance 1M: +1,87 %
Shopify
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 14
Performance 1M: -5,78 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 15
Performance 1M: +5,15 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 16
Performance 1M: -0,40 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 17
Performance 1M: -2,01 %
PayPal
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 18
Performance 1M: -3,43 %
