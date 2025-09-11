Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 11.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +27,90 %
Platz 1
Performance 1M: +13,34 %
Synopsys
Tagesperformance: +11,12 %
Platz 2
Performance 1M: -36,17 %
Centene
Tagesperformance: +10,13 %
Platz 3
Performance 1M: +21,04 %
Micron Technology
Tagesperformance: +8,06 %
Platz 4
Performance 1M: +15,35 %
Lam Research
Tagesperformance: +7,45 %
Platz 5
Performance 1M: +4,80 %
Oracle
Tagesperformance: -6,22 %
Platz 6
Performance 1M: +32,39 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +5,68 %
Platz 7
Performance 1M: +4,94 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +5,35 %
Platz 8
Performance 1M: +13,70 %
Equifax
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 9
Performance 1M: +1,95 %
Tesla
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 10
Performance 1M: +5,54 %
Moderna
Tagesperformance: +4,82 %
Platz 11
Performance 1M: -7,14 %
AbbVie
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 12
Performance 1M: +6,23 %
Dow
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 13
Performance 1M: +11,48 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 14
Performance 1M: -12,31 %
Bio-Techne
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 15
Performance 1M: +0,93 %
Eastman Chemical
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 16
Performance 1M: +4,84 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 17
Performance 1M: -4,17 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 18
Performance 1M: +18,91 %
Trimble
Tagesperformance: +3,76 %
Platz 19
Performance 1M: -4,62 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 20
Performance 1M: +5,41 %
KKR
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 21
Performance 1M: -2,39 %
Boeing
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 22
Performance 1M: -1,02 %
Netflix
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 23
Performance 1M: +2,48 %
CDW Corporation
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 24
Performance 1M: +4,17 %
Vistra
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 25
Performance 1M: +2,91 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 26
Performance 1M: +21,49 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 27
Performance 1M: +5,19 %
Teradyne
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 28
Performance 1M: +8,43 %
GE Vernova
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 29
Performance 1M: -0,72 %
