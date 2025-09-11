    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCie Generale des Etablissements Michelin Registered shares AktievorwärtsNachrichten zu Cie Generale des Etablissements Michelin Registered shares
    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Branchenveranstaltung der US-Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe seine Jahresziele bekräftigt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Franzosen erwarteten für das zweite Halbjahr höhere Gewinne wegen verbesserter Margen. Gründe dafür seien stabile Preise, niedrigere Rohstoffkosten und die nachlassende Inflation./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 18:25 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



