Russische Drohnen - Polen ruft UN-Sicherheitsrat an

WARSCHAU/NEW YORK (dpa-AFX) - Polen hat wegen des Eindringens russischer Drohnen in seinen Luftraum eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates beantragt. Das teilte das polnische Außenministerium in Warschau auf dem Portal X mit. Außenminister Radoslaw Sikorski sagte in einem Radiointerview, Polen wolle "die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf diesen beispiellosen Angriff russischer Drohnen auf einen Mitgliedstaat nicht nur der UN, sondern auch der Europäischen Union und der Nato" lenken.

Das Treffen solle am Freitag um 21.00 Uhr MESZ stattfinden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in New York aus Diplomatenkreisen.