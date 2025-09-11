    StartseitevorwärtsAktienvorwärts3M AktievorwärtsNachrichten zu 3M

    3M - Aktie steigt kräftig - 11.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +3,79 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.

    Besonders beachtet! - 3M - Aktie steigt kräftig - 11.09.2025
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

    3M Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.09.2025

    Die 3M Aktie notiert aktuell bei 135,82 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,96  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +3,33 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3M Aktie damit um +0,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,51 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,34 % geändert.

    3M Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,72 %
    1 Monat -0,09 %
    3 Monate +3,33 %
    1 Jahr +11,23 %

    Informationen zur 3M Aktie

    Es gibt 533 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,11 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 11.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im Dow Jones.

    Börsen Update USA - 11.09. - Dow Jones stark +1,35 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Marktchaos: DAX schwankt, US-Börsen boomen - Top- und Flop-Aktien im Fokus


    Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, zeigen sich die US-Indizes wie der Dow Jones deutlich im Aufwind. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.

    3M Aktie jetzt kaufen?


    Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3M

    +3,52 %
    +0,72 %
    -0,09 %
    +3,33 %
    +11,23 %
    +28,77 %
    +12,96 %
    +25,88 %
    +949,50 %
    ISIN:US88579Y1010WKN:851745



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
