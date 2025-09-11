3M - Aktie steigt kräftig - 11.09.2025

Die 3M Aktie notiert aktuell bei 135,82€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,79 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,96 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

3M ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen mit einem breiten Produktportfolio, das in verschiedenen Industrien weltweit anerkannt ist.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3M investiert war, konnte einen Gewinn von +3,33 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3M Aktie damit um +0,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,51 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,34 % geändert.

3M Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,72 % 1 Monat -0,09 % 3 Monate +3,33 % 1 Jahr +11,23 %

Informationen zur 3M Aktie

Es gibt 533 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,11 Mrd.EUR wert.

Top- und Flop-Aktien am 11.09.2025 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX leicht zulegt, zeigen sich die US-Indizes wie der Dow Jones deutlich im Aufwind. Ein Blick auf Gewinner und Verlierer.

3M Aktie jetzt kaufen?

Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.