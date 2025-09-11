Raab will nächste Woche bei RTL dreimal auf Sendung gehen
- Stefan Raab Show: Mehr Sendezeiten angekündigt.
- Ab nächster Woche: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
- Sendung läuft auf RTL und Streaming-Plattform RTL+.
KÖLN (dpa-AFX) - Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche noch häufiger als bislang angekündigt zu sehen sein. Der Entertainer teilte auf Instagram mit, nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag um 20.15 auf Sendung gehen zu wollen. "Langsam wird die Woche, ne!?", sagt er in einem am Abend veröffentlichten Beitrag in dem Netzwerk. Darunter ist zu lesen: "Also, noch mal zum Mitschreiben: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag!"
Eine Stimme aus dem Off sagt: "Wenn der Chef mehr Sendezeit wünscht, bekommt er die auch." Die neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show" und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.
In den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account bereits mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen - etwa mit ".182.012" oder "+-*:"./cco/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie
Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 35,33 auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,64 %.
Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..
RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -20,74 %/+16,07 % bedeutet.
