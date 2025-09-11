    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Raab will nächste Woche bei RTL dreimal auf Sendung gehen

    Für Sie zusammengefasst
    • Stefan Raab Show: Mehr Sendezeiten angekündigt.
    • Ab nächster Woche: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.
    • Sendung läuft auf RTL und Streaming-Plattform RTL+.
    Raab will nächste Woche bei RTL dreimal auf Sendung gehen
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    KÖLN (dpa-AFX) - Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche noch häufiger als bislang angekündigt zu sehen sein. Der Entertainer teilte auf Instagram mit, nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag um 20.15 auf Sendung gehen zu wollen. "Langsam wird die Woche, ne!?", sagt er in einem am Abend veröffentlichten Beitrag in dem Netzwerk. Darunter ist zu lesen: "Also, noch mal zum Mitschreiben: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag!"

    Eine Stimme aus dem Off sagt: "Wenn der Chef mehr Sendezeit wünscht, bekommt er die auch." Die neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show" und ist nach Angaben von Raab und RTL auf dem Sender sowie auf der Streaming-Plattform RTL+ zu sehen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu RTL Group!
    Long
    32,60€
    Basispreis
    0,30
    Ask
    × 11,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    38,05€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 11,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den vergangenen Tagen hatte der 58-jährige Raab auf seinem Instagram-Account bereits mehrere schwarze Kacheln gepostet und diese mit rätselhaften Kommentaren versehen - etwa mit ".182.012" oder "+-*:"./cco/DP/nas

    RTL Group

    -1,74 %
    +3,53 %
    +2,64 %
    +10,02 %
    +24,37 %
    -3,16 %
    +15,68 %
    -53,88 %
    -4,04 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 35,33 auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 22:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um +3,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der RTL Group Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -20,74 %/+16,07 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Raab will nächste Woche bei RTL dreimal auf Sendung gehen Die neue Show von Stefan Raab soll in der kommenden Woche noch häufiger als bislang angekündigt zu sehen sein. Der Entertainer teilte auf Instagram mit, nicht nur am Dienstag und Mittwoch, sondern auch am Donnerstag um 20.15 auf Sendung gehen zu …