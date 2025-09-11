Eine Umfrage unter migrierenden Pflegekräften zeigt eine hohe Zufriedenheit bei denjenigen, die einen zertifizierten ethischen Personalvermittler in Anspruch nehmen

Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 11. September 2025 / In einer neuen Umfrage geben im Ausland ausgebildete Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachleute, die zum Arbeiten in die USA auswandern, weiterhin hohe Bewertungen für Personalvermittlungsagenturen, die von der Alliance for Ethical International Recruitment Practices zertifiziert wurden.

Alliance, eine Abteilung von TruMerit (ehemals CGFNS International), befragte im Jahr 2024 mehr als 8.000 im Ausland ausgebildete Gesundheitsfachkräfte, die einen der 19 zertifizierten ethischen Personalvermittler (Certified Ethical Recruiters/CER) eingeschaltet hatten. Neunzig Prozent der Befragten gaben an, dass sie insgesamt positive Erfahrungen mit ihrem Personalvermittler gemacht haben, und 55 Prozent gaben an, dass diese sehr positiv waren.

Wie der Umfragebericht zeigt, blieb die hohe Zufriedenheitsrate trotz anhaltender Verzögerungen und gestiegener Kosten im US-Einwanderungsprozess seit 2023 im Wesentlichen stabil.

In einer früheren Umfrage von TruMerit/CGFNS unter Bewerbern, die keine zertifizierten Personalvermittler eingesetzt hatten, berichteten nur 69 Prozent eine positive oder sehr positive Erfahrung.

„Da die Gesundheitssysteme der USA weiterhin auf ausländische Pflegekräfte und andere Gesundheitsfachleute zurückgreifen, um chronische Personalengpässe zu beheben, ist es wichtig, dass wir daran arbeiten, diejenigen zu schützen, die die lebensverändernde Entscheidung zur Migration getroffen haben. Diese insgesamt positive Bilanz ist ein Beweis für die Arbeit der zertifizierten ethischen Personalvermittler von Alliance, die sich an ethische Praktiken und transparente Richtlinien halten“, sagte Rodrigo Gouveia, Chief Global Affairs Officer bei TruMerit.

Alliance wurde vor fast zwei Jahrzehnten als Reaktion auf Bedenken gegründet, dass einige Personalvermittler unlautere und irreführende Praktiken anwendeten, wie z. B. die Erhebung unangemessener Gebühren von Kandidaten, die Einbehaltung von Pässen und anderen Dokumenten sowie die Ausübung von Druck auf Kandidaten, unfaire und komplexe Verträge zu unterzeichnen, ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, diese zu lesen und zu verstehen. Zu diesen Bedenken gaben die Befragten die folgenden Antworten zu ihren Erfahrungen bei der Rekrutierung: