Vanguard Mining kündigt Absicht zur Notierung von Warrants an der Canadian Securities Exchange an

Vancouver, BC – 11. September 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, bei der Canadian Securities Exchange („CSE“) die Notierung von insgesamt 6.414.816 Stammaktien-Warrants („Warrants“) zu beantragen. Die Warrants wurden im Rahmen der Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens nach der Listed Issuer Prospectus Exemption gemäß Part 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions begeben, die am 1. August 2025 abgeschlossen wurde (siehe Pressemeldung unter www.vanguardminingcorp.com und www.sedarplus.ca ).

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber vor dem 1. Februar 2027 – vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfalls – zum Erwerb einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Warrant-Aktie“) zum Ausübungspreis von 0,22 $ pro Warrant-Aktie. Die Warrants können nach der Notierung voraussichtlich unter dem Kürzel UUU.WT gehandelt werden. Darüber hinaus geht man davon aus, dass die Warrants einem zwischen dem Unternehmen und der Endeavor Trust Corporation abzuschließenden Warrant-Anleihevertrag unterliegen werden.

Weitere Einzelheiten zur Notierung der Warrants werden nach Bestätigung des Tages der Handelsaufnahme, der CUSIP-Nummer der Warrants und der bedingten Genehmigung der geplanten Notierung der Warrants durch die CSE bekannt gegeben. Die Notierung der Warrants steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die CSE und wird möglicherweise nicht wie erwartet oder gar nicht erfolgen.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf die Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.