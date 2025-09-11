Precision BioLogic ist führend bei Hämophilietests

HALIFAX, Nova Scotia, 11. September 2025 /PRNewswire/ -- Precision BioLogic Inc., ein führender Entwickler von Hämostase-Diagnostikprodukten, freut sich, den erweiterten Nutzen seines CRYO check Chromogenic Factor VIII-Assays in Erwartung neuer Hämophilie-Behandlungen wie Mim8, einem bispezifischen Antikörper der nächsten Generation zur Behandlung von Hämophilie A, bekannt zu geben.

Precision BioLogic entwickelte CRYOcheck Chromogenic Factor VIII ursprünglich als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach chromogenen Assays1. Der 2020 auf den Markt gebrachte Test war der erste kommerziell verfügbare, von der FDA zugelassene chromogene Faktor VIII (FVIII)-Test, der für die Verwendung auf automatisierten Geräten konzipiert war und von klinischen Labors zur Identifizierung von FVIII-Mangel und zur Unterstützung des Managements von Hämophilie A gerne angenommen wurde. Und nun ist Precision BioLogic erneut führend bei der Bereitstellung neuer, zugelassener Lösungen für klinische Labors, die Hämophilietests durchführen.

„Wir haben einen großartigen Assay genommen und ihn noch besser gemacht", erklärt Paul Empey, President und CEO von Precision BioLogic. „Wir wollen sicherstellen, dass die Labors bereit und in der Lage sind, genaue Ergebnisse zu liefern, wenn neue Behandlungen verfügbar werden. Und das wollen wir den Labors so einfach wie möglich machen."

Da neue Hämophilie-Medikamente auf den Markt kommen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Labors den Gehalt dieser Medikamente im menschlichen Plasma im Rahmen der Behandlungssteuerung genau bestimmen können. Während bispezifische Antikörperbehandlungen der nächsten Generation wie Mim8 vielversprechend sind, um die Lebensqualität von Menschen mit Hämophilie A zu verbessern, zeigen Studien2 , dass viele der bestehenden Assays empfindlich auf Mim8 reagieren und daher nicht geeignet sind, um native FVIII- oder herkömmliche FVIII-Ersatzaktivitäten im Plasma in Gegenwart von Mim8 zu überwachen.