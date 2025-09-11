US-Softwarekonzern Adobe gibt positiven Ausblick - Aktie steigt
- Adobe erwartet Umsatz von 6,08 bis 6,13 Mrd. USD.
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie: 5,35 bis 5,40 USD.
- Aktie stieg nachbörslich um über vier Prozent.
SAN JOSE (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. So sollen die Umsätze in den drei Monaten bis Ende November bei 6,08 bis 6,13 Milliarden US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit Erlösen am unteren Ende der Spanne gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Adobe bei 5,35 bis 5,40 Dollar. Hier hatten die Analysten im Schnitt 5,33 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in KI-Funktionen auszahlen. Die Aktie gewann nachbörslich mehr als vier Prozent. Im laufenden Jahr hat das Papier jedoch bislang gut ein Fünftel an Wert verloren.
Zuletzt hätten sich Investoren besorgt gezeigt, ob Adobe mit seinen Innovationen im Feld der künstlichen Intelligenz (KI) Geld verdienen könne, bemerkte Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, im Vorfeld der Ergebnisse.
Im dritten Geschäftsquartal (per 29. August) stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 5,99 Milliarden Dollar (rund 5,1 Mrd Euro) und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 1,8 Milliarden von 1,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 5,31 Dollar./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adobe Aktie
Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 362 auf Nasdaq (11. September 2025, 22:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adobe Aktie um +1,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Adobe bezifferte sich zuletzt auf 130,72 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 600,00USD.
