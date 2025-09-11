Eightco Holdings Inc. kündigt Änderung des Nasdaq-Tickersymbols in ORBS an und treibt die KI-Revolution voran
Easton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Dan Ives, renommierter Technologie- und
In einer zunehmend agentenorientierten Welt liefert World den entscheidenden
"Proof of Human" (PoH)
"Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk
echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet
interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam
Altman
Die Transaktion wurde von MOZAYYX geleitet, mit einer strategischen Investition
von BitMine Immersion (BMNR) und unter Beteiligung von World Foundation,
Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund,
Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush und weiteren.
Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco Holdings Inc." oder das
"Unternehmen") gab heute bekannt, dass es sein Nasdaq-Tickersymbol in "ORBS"
geändert hat. Ab heute, dem 11. September 2025, werden die Stammaktien des
Unternehmens an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol "ORBS" gehandelt. Das
Unternehmen unternimmt keine weiteren Maßnahmen, die sich auf die Rechte der
ausgegebenen Stammaktien auswirken, und die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit
der Änderung des Tickersymbols keine Maßnahmen ergreifen. Dies folgt auf den
Abschluss der kürzlich angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 270 Millionen
US-Dollar zur Umsetzung der einzigartigen Worldcoin-Treasury-Strategie.
Die Transaktion wurde von MOZAYYX unter Beteiligung einer Reihe renommierter
institutioneller Investoren wie World Foundation, Discovery Capital Management,
GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan
Howard, Wedbush und anderen durchgeführt. Eine Investition von 20 Millionen
Dollar wurde von BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) vorgenommen.
"Die Umbenennung unseres Tickers in ORBS ist ein entscheidender Moment für
Eightco und signalisiert unser Engagement, die Proof-of-Human-Revolution
anzuführen", so Dan Ives, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende. "ORBS
symbolisiert die Grundlage für Vertrauen und Authentifizierung in der KI-Ära.
Mit dem Zero-Knowledge Proof of Human von World werden die Identitäten von
Personen verifiziert, ohne dass persönliche Daten auf der Blockchain gespeichert
werden, was sowohl Sicherheit als auch Datenschutz gewährleistet. Dies ist mehr
als nur eine Tickeränderung. Es ist ein klares Signal, wohin die Zukunft geht,
und ORBS steht im Mittelpunkt des Geschehens."
Die proprietäre Orb-Technologie von World zum Scannen der Iris wurde entwickelt,
um den Sicherheits- und Identitätsherausforderungen der Zukunft gerecht zu
Community Beiträge zu BitMine Immersion Technologies Registered
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BitMine Immersion Technologies Registered. Was ist Ihre Meinung?
Kali174 schrieb 26.08.25, 21:47
mitdiskutieren »
Durch das sogenannte Staking bei Ethereum passiert folgendes:
Einnahmen mit Kryptowährungen zu erzielen, indem man seine Coins in einer digitalen Wallet sperrt, um an der Konsensfindung einer Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain teilzunehmen. Durch das Staken unterstützt man das Netzwerk, Transaktionen zu validieren und neue Blöcke zu erstellen, und wird dafür mit neuen Coins, sogenannten Staking Rewards, belohnt. Es ist vergleichbar mit einer Festgeldanlage, bei der Zinsen verdient werden, und ermöglicht es, das Krypto-Vermögen zu vermehren, ohne es direkt handeln zu müssen.
Diese neuen Coins sind etwa zwischen 3-5% p.a. vom Gesamt ETH Bestand.
Solidjak schrieb 19.08.25, 17:24
Also ich hab nachgekauft, mNAV ist vernünftig und die Korrektur bei ETH dürfte bald vorbei seinmitdiskutieren »
peac42 schrieb 11.08.25, 08:13
So ist es hab auch reduziert. Bin seit Kauf 31.07 bei 90 % +mitdiskutieren »
Da muss man mitnehmen.
Da muss man mitnehmen.
