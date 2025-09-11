    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered
    Eightco Holdings Inc. kündigt Änderung des Nasdaq-Tickersymbols in ORBS an und treibt die KI-Revolution voran

    Easton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Dan Ives, renommierter Technologie- und
    KI-Experte sowie Wall-Street-Analyst, wird Vorsitzender des Vorstands

    In einer zunehmend agentenorientierten Welt liefert World den entscheidenden
    "Proof of Human" (PoH)

    "Wenn wir mit unserer Mission Erfolg haben, könnte World das größte Netzwerk
    echter Menschen im Internet werden und die Art und Weise, wie wir im Internet
    interagieren und Transaktionen durchführen, grundlegend verändern", sagt Sam
    Altman

    Die Transaktion wurde von MOZAYYX geleitet, mit einer strategischen Investition
    von BitMine Immersion (BMNR) und unter Beteiligung von World Foundation,
    Discovery Capital Management, GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund,
    Occam Crest, Diametric, Brevan Howard, Wedbush und weiteren.

    Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco Holdings Inc." oder das
    "Unternehmen") gab heute bekannt, dass es sein Nasdaq-Tickersymbol in "ORBS"
    geändert hat. Ab heute, dem 11. September 2025, werden die Stammaktien des
    Unternehmens an der Nasdaq unter dem neuen Tickersymbol "ORBS" gehandelt. Das
    Unternehmen unternimmt keine weiteren Maßnahmen, die sich auf die Rechte der
    ausgegebenen Stammaktien auswirken, und die Aktionäre müssen im Zusammenhang mit
    der Änderung des Tickersymbols keine Maßnahmen ergreifen. Dies folgt auf den
    Abschluss der kürzlich angekündigten Privatplatzierung in Höhe von 270 Millionen
    US-Dollar zur Umsetzung der einzigartigen Worldcoin-Treasury-Strategie.

    Die Transaktion wurde von MOZAYYX unter Beteiligung einer Reihe renommierter
    institutioneller Investoren wie World Foundation, Discovery Capital Management,
    GAMA, FalconX, Kraken, Pantera, GSR, Coinfund, Occam Crest, Diametric, Brevan
    Howard, Wedbush und anderen durchgeführt. Eine Investition von 20 Millionen
    Dollar wurde von BitMine Immersion (NYSE AMERICAN: BMNR) vorgenommen.

    "Die Umbenennung unseres Tickers in ORBS ist ein entscheidender Moment für
    Eightco und signalisiert unser Engagement, die Proof-of-Human-Revolution
    anzuführen", so Dan Ives, der neu ernannte Vorstandsvorsitzende. "ORBS
    symbolisiert die Grundlage für Vertrauen und Authentifizierung in der KI-Ära.
    Mit dem Zero-Knowledge Proof of Human von World werden die Identitäten von
    Personen verifiziert, ohne dass persönliche Daten auf der Blockchain gespeichert
    werden, was sowohl Sicherheit als auch Datenschutz gewährleistet. Dies ist mehr
    als nur eine Tickeränderung. Es ist ein klares Signal, wohin die Zukunft geht,
    und ORBS steht im Mittelpunkt des Geschehens."

    Die proprietäre Orb-Technologie von World zum Scannen der Iris wurde entwickelt,
    um den Sicherheits- und Identitätsherausforderungen der Zukunft gerecht zu
    Seite 1 von 4 


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
