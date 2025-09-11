Die Yifa Commercial Group präsentiert ihre aufstrebenden Damenbekleidungsmarken auf der WHITE MILANO und spricht damit die wichtigsten Herausforderungen der europäischen Modeindustrie an

HANGZHOU, China, 11. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- Während der Milano Fashion Week SS 2026 wird die Yifa Commercial Group auf der WHITE MILANO (25.-28. September 2025, Superstudio Più | YIFA Via Tortona, 27 - Milano) eine Reihe von originellen Damenbekleidungsmarken präsentieren. Yifa positioniert sich als globales Verbindungsglied für die Industrie und wird seine integrierten Stärken im Bereich des hochwertigen Designs und des reaktionsschnellen Lieferkettenmanagements demonstrieren und europäischen Einkäufern und Marken eine neue Erfahrung der Partnerschaft bieten.

Die chinesische Textil- und Modeindustrie tritt in eine neue Phase ein, die durch Agilität, höhere Wertschöpfung und designorientierte Innovation gekennzeichnet ist. Seit seiner Gründung in Hangzhou im Jahr 2002 hat sich Yifa einer Strategie des Originaldesigns und der Originalherstellung verschrieben und ein durchgängiges Ökosystem aufgebaut, das Design, Produktion und weltweiten Vertrieb umfasst. Durch die Yifa Exhibition wird die Gruppe dem europäischen Markt eine Auswahl von Partnern vorstellen, die kreative Vitalität, zuverlässige Qualität und ein starkes kommerzielles Potenzial aufweisen.

Als Antwort auf die steigende Nachfrage des europäischen Marktes nach flexiblen, zuverlässigen und designorientierten Lieferketten bietet Yifa eine umfassende Lösung mit den folgenden Vorteilen:

Umfassende Produktpalette für unterschiedliche Stilvorlieben und anlassbezogene Bedürfnisse; Professionelle interne Designteams unterstützen jede Marke und sorgen für eine reibungslose Umsetzung der kreativen Vision in präzise Muster und fertige Kollektionen; Eine flexible Lieferkette, die das europäische Beschaffungsmodell für kleine Mengen und mehrere Chargen unterstützt, die Vorlaufzeiten verkürzt und das Bestandsrisiko minimiert; Der direkte Zugang zu den Produktionsquellen gewährleistet eine effiziente Kommunikation, Kostenkontrolle und eine stabile, transparente Zusammenarbeit; Einführung kohlenstoffarmer Produktionsverfahren und vollständige Einhaltung der internationalen Zertifizierungen für soziale Verantwortung, wodurch die Risiken der Einhaltung der Vorschriften für die europäischen Partner verringert werden.

Auf dem Yifa SHOWROOM werden die Besucher eine Gruppe hochqualifizierter Lieferanten mit nachgewiesener Erfahrung in der Belieferung führender chinesischer Damenbekleidungsmarken und profunder Branchenkenntnis entdecken

MAIKU: Eine preisgekrönte Marke für urbane Pendler, die alle Kategorien anbietet.

HAOQIJIA: Interpretation der eleganten urbanen Ästhetik.

ISPRIN: Spezialisiert auf minimalistische Pendlerkleidung.

9roove: Bekennen Sie sich zu Ihrer inneren Stärke und setzen Sie Ihren weiblichen Charme selbstbewusst in Szene.

KIPMIC STYLE: Die moderne Frau in all ihren Facetten.

CENEECHO: Die Herstellung von Klassikern aus natürlichen Stoffen, Advocate für eine echte Lebensart.

VAXXLON: Interpretation der Ästhetik von Einfachheit und Entspannung

Die Präsentation umfasst auch Nischen-Designer-Labels, darunter:

CIRCLE HUES: Eine Mischung aus östlichen Elementen und struktureller Innovation.

aus östlichen Elementen und struktureller Innovation. Must Bloom präsentiert tragbare Kunst, die in der Natur verwurzelt ist.

Und Spezialisten für Daunenjacken:

B'QN'YREN: Eine Marke für die Lieferkette von Damenbekleidung, die Design, Produktion und Verkauf integriert und für verschiedene Lebensstile in allen Kategorien geeignet ist.

für die Lieferkette von Damenbekleidung, die Design, Produktion und Verkauf integriert und für verschiedene Lebensstile in allen Kategorien geeignet ist. ID-PLACE: Der Schwerpunkt liegt auf „leichten" Daunenjacken.

DTU: Verkörperung der „neuen Modernität" durch Premium-Differenzierung.

Andere vertikale Experten:

RUNXI: 20 Jahre Erfahrung im Bereich Strickwaren.

MINASELF: Spezialisiert auf Anzüge, Trenchcoats und Sakkos.

SECRETANA: Konzentriert sich auf hochwertige Heimtextilien.

Wir haben interaktive Geschenke mit chinesischen Merkmalen vorbereitet, exklusive Räume für Einzelgespräche reserviert und werden einen „EU-China Apparel Supply Chain Partnership Salon" mit Branchenexperten veranstalten. Ihre Anwesenheit ist herzlich willkommen.

