Entschlüsselung des Codes für „New Luxury" für die globalen Modelle von AITO

MÜNCHEN, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge AITO hat auf der IAA MOBILITY 2025 offiziell ihre neueste globale Produktpalette vorgestellt: die Modelle AITO 9, AITO 7 und AITO 5, die speziell für den Markt im Nahen Osten lokalisiert wurden. Dieser Meilenstein bedeutet, dass AITO nun weltweit zertifizierte Modelle liefert, die den Standards für den Eintritt in ausländische Märkte entsprechen, um anspruchsvollen Nutzern weltweit das führende intelligente Mobilitätserlebnis „New Luxury" zu bieten.

Getreu der Philosophie „Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz definiert Luxus neu) übernimmt AITO nicht nur die außergewöhnliche Leistung und das Design traditioneller Luxusfahrzeuge, sondern etabliert auch sein Konzept des „New Luxury", indem es intelligente Leistung, intelligente Fahrassistenz, intelligente Sicherheit, intelligentes Cockpit, intelligentes Fahrwerk, intelligente Dienste und intelligente Fertigung miteinander verbindet. Dadurch entsteht eine Synergie aus „traditionellem Luxus + technologischem Luxus", die es AITO ermöglicht, modernste Technologien in greifbare Dimensionen von Luxus zu verwandeln und die Grenzen des Luxuserlebnisses in intelligenten Fahrzeugen mit neuen Energien kontinuierlich zu erweitern.

Intelligente Leistung: Die Super-Range-Extender-Technologie definiert die neue Ära angstfreier Leistung neu

Das SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet drei wesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Mit einem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einer Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l – was der Erzeugung von 3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht – zählt er zu den besten serienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet den Nutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableres Mobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrten ermöglicht.

Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diese technologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seit der Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen von vier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheiten erzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinen Elektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch die CO2-Emissionen effektiv reduziert.