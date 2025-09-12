GAC betritt offiziell den israelischen Markt mit der „AION Home"-Erfahrung, baut ein Vertriebsnetz auf und eröffnet Showrooms

Drei Fahrzeugmodelle wurden erstmals in Israel vorgestellt: der AION V, der HYPTEC HT und der AION Y. Ausgestattet mit einer Schnellladefunktion sowie fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsmerkmalen erfüllt der AION V sowohl die Anforderungen für Langstreckenfahrten als auch für den täglichen Pendelverkehr. Der HYPTEC HT verfügt über eine luxuriöse Innenausstattung und ein multifunktionales High-End-Audiosystem mit 22 Lautsprechern, wodurch er höchsten Fahrkomfort und erstklassigen Klanggenuss bietet. Der AION Y ist mit einer 360-Grad-Surround-Kamera und einem intelligenten Fahrassistenzsystem ausgestattet.

JERUSALEM, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 3. September 2025 gab GAC mit der Launch-Veranstaltung „AION Home" in Zusammenarbeit mit UNION GROUP auf der Ronit Farm in Israel offiziell seinen Eintritt in den israelischen Markt bekannt. Die Veranstaltung zog Führungskräfte des Unternehmens, Partner, Medienvertreter und Verbraucher an, die dort zusammenkamen, um einen neuen Meilenstein in der Expansion von GAC in Übersee mitzuerleben.

AION-Fahrzeuge bieten eine branchenführende achtjährige Garantie auf Fahrzeug und Batterie, was das Vertrauen von GAC in die Produktqualität unterstreicht.

Im Gegensatz zum traditionellen Ausstellungsmodell wurde „AION Home" als immersiver Lebensraum konzipiert, der ein Familienzimmer, eine Bibliothek, ein Wohnzimmer und eine Küche vereint. Das Familienzimmer präsentierte die 510 km lange Reichweite und Geräumigkeit des AION V, die Bibliothek stellte Kerntechnologien wie intelligentes Fahren in einem Bücherregal-ähnlichen Display vor, und das Wohnzimmer fungierte als zentraler interaktiver Bereich, der die Marke mit den Verbrauchern verband und das Erlebnis von den Produkten auf den Lebensstil ausweitete.

Gleichzeitig hat GAC sein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk eingeführt. Die ersten drei Kanäle wurden während der Startphase eingerichtet und decken strategisch die zentralen und nördlichen Regionen Israels ab. Gemeinsam mit Orion plant GAC, bis Ende 2025 fünf Verkaufsstellen zu eröffnen, die von professionellen Serviceteams unterstützt werden, um einen umfassenden Kundenservice zu gewährleisten. Diese Initiative spiegelt die Philosophie „In Local, For Local" (vor Ort, für die Menschen vor Ort) von GAC wider, die langfristiges Vertrauen sicherstellt und das Service-Ökosystem auf dem israelischen Markt stärkt.

Israel, das als globaler Knotenpunkt für Innovationen im Automobilbereich gilt, ist ein wichtiger Markt in der globalen Strategie „One GAC 2.0" von GAC. Durch die Einführung intelligenter und umweltfreundlicher Produkte, die auf die lokale Nachfrage zugeschnitten sind, stärkt GAC nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit in Israel, sondern legt auch den Grundstein für eine weitere Expansion in Europa. Auch in Zukunft wird GAC die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern weiter vertiefen, sein Produktportfolio erweitern, seine Service-Systeme verbessern und so sein Engagement für Innovation, Qualität und globale Entwicklung unter Beweis stellen.

