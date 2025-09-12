Entschlüsselung des Codes für "New Luxury" für die globalen Modelle von AITO
München (ots/PRNewswire) - Die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge
AITO hat auf der IAA MOBILITY 2025 offiziell ihre neueste globale Produktpalette
vorgestellt: die Modelle AITO 9, AITO 7 und AITO 5, die speziell für den Markt
im Nahen Osten lokalisiert wurden. Dieser Meilenstein bedeutet, dass AITO nun
weltweit zertifizierte Modelle liefert, die den Standards für den Eintritt in
ausländische Märkte entsprechen, um anspruchsvollen Nutzern weltweit das
führende intelligente Mobilitätserlebnis "New Luxury" zu bieten.
Getreu der Philosophie "Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz definiert
Luxus neu) übernimmt AITO nicht nur die außergewöhnliche Leistung und das Design
traditioneller Luxusfahrzeuge, sondern etabliert auch sein Konzept des "New
Luxury", indem es intelligente Leistung, intelligente Fahrassistenz,
intelligente Sicherheit, intelligentes Cockpit, intelligentes Fahrwerk,
intelligente Dienste und intelligente Fertigung miteinander verbindet. Dadurch
entsteht eine Synergie aus "traditionellem Luxus + technologischem Luxus", die
es AITO ermöglicht, modernste Technologien in greifbare Dimensionen von Luxus zu
verwandeln und die Grenzen des Luxuserlebnisses in intelligenten Fahrzeugen mit
neuen Energien kontinuierlich zu erweitern.
Intelligente Leistung: Die Super-Range-Extender-Technologie definiert die neue
Ära angstfreier Leistung neu
Das SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet drei
wesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Mit
einem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einer
Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l - was der Erzeugung von
3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht - zählt er zu den besten
serienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet den
Nutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableres
Mobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrten
ermöglicht.
Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diese
technologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seit
der Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen von
vier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheiten
erzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinen
Elektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch die
CO2-Emissionen effektiv reduziert.
Die SERES MF-Plattform bietet grundlegenden technischen Support und
fortschrittliche intelligente Integration für Anwendungen und Upgrades der
