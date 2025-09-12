    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Entschlüsselung des Codes für "New Luxury" für die globalen Modelle von AITO

    München (ots/PRNewswire) - Die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge
    AITO hat auf der IAA MOBILITY 2025 offiziell ihre neueste globale Produktpalette
    vorgestellt: die Modelle AITO 9, AITO 7 und AITO 5, die speziell für den Markt
    im Nahen Osten lokalisiert wurden. Dieser Meilenstein bedeutet, dass AITO nun
    weltweit zertifizierte Modelle liefert, die den Standards für den Eintritt in
    ausländische Märkte entsprechen, um anspruchsvollen Nutzern weltweit das
    führende intelligente Mobilitätserlebnis "New Luxury" zu bieten.

    Getreu der Philosophie "Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz definiert
    Luxus neu) übernimmt AITO nicht nur die außergewöhnliche Leistung und das Design
    traditioneller Luxusfahrzeuge, sondern etabliert auch sein Konzept des "New
    Luxury", indem es intelligente Leistung, intelligente Fahrassistenz,
    intelligente Sicherheit, intelligentes Cockpit, intelligentes Fahrwerk,
    intelligente Dienste und intelligente Fertigung miteinander verbindet. Dadurch
    entsteht eine Synergie aus "traditionellem Luxus + technologischem Luxus", die
    es AITO ermöglicht, modernste Technologien in greifbare Dimensionen von Luxus zu
    verwandeln und die Grenzen des Luxuserlebnisses in intelligenten Fahrzeugen mit
    neuen Energien kontinuierlich zu erweitern.

    Intelligente Leistung: Die Super-Range-Extender-Technologie definiert die neue
    Ära angstfreier Leistung neu

    Das SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet drei
    wesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Mit
    einem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einer
    Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l - was der Erzeugung von
    3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht - zählt er zu den besten
    serienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet den
    Nutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableres
    Mobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrten
    ermöglicht.

    Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diese
    technologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seit
    der Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen von
    vier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheiten
    erzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinen
    Elektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch die
    CO2-Emissionen effektiv reduziert.

    Die SERES MF-Plattform bietet grundlegenden technischen Support und
    fortschrittliche intelligente Integration für Anwendungen und Upgrades der
