Entschlüsselung des Codes für "New Luxury" für die globalen Modelle von AITO

München (ots/PRNewswire) - Die High-End-Marke für intelligente Elektrofahrzeuge

AITO hat auf der IAA MOBILITY 2025 offiziell ihre neueste globale Produktpalette

vorgestellt: die Modelle AITO 9, AITO 7 und AITO 5, die speziell für den Markt

im Nahen Osten lokalisiert wurden. Dieser Meilenstein bedeutet, dass AITO nun

weltweit zertifizierte Modelle liefert, die den Standards für den Eintritt in

ausländische Märkte entsprechen, um anspruchsvollen Nutzern weltweit das

führende intelligente Mobilitätserlebnis "New Luxury" zu bieten.



Getreu der Philosophie "Intelligence Redefining Luxury" (Intelligenz definiert

Luxus neu) übernimmt AITO nicht nur die außergewöhnliche Leistung und das Design

traditioneller Luxusfahrzeuge, sondern etabliert auch sein Konzept des "New

Luxury", indem es intelligente Leistung, intelligente Fahrassistenz,

intelligente Sicherheit, intelligentes Cockpit, intelligentes Fahrwerk,

intelligente Dienste und intelligente Fertigung miteinander verbindet. Dadurch

entsteht eine Synergie aus "traditionellem Luxus + technologischem Luxus", die

es AITO ermöglicht, modernste Technologien in greifbare Dimensionen von Luxus zu

verwandeln und die Grenzen des Luxuserlebnisses in intelligenten Fahrzeugen mit

neuen Energien kontinuierlich zu erweitern.







Ära angstfreier Leistung neu



Das SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet drei

wesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Mit

einem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einer

Kraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l - was der Erzeugung von

3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht - zählt er zu den besten

serienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet den

Nutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableres

Mobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrten

ermöglicht.



Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diese

technologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seit

der Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen von

vier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheiten

erzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinen

Elektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch die

CO2-Emissionen effektiv reduziert.



Die SERES MF-Plattform bietet grundlegenden technischen Support und

fortschrittliche intelligente Integration für Anwendungen und Upgrades der Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Intelligente Leistung: Die Super-Range-Extender-Technologie definiert die neueÄra angstfreier Leistung neuDas SERES Super Range-Extender System der neuesten Generation bietet dreiwesentliche Vorteile: extrem leise, hoch integriert und hoch effizient. Miteinem thermischen Wirkungsgrad von 44,8 % und einerKraftstoff-zu-Strom-Umwandlungseffizienz von 3,65 kWh/l - was der Erzeugung von3,65 kWh Strom aus 1 Liter Kraftstoff entspricht - zählt er zu den bestenserienmäßig hergestellten Range Extendern der Branche. Dieses System bietet denNutzern ein sichereres, leiseres, energieeffizienteres und komfortableresMobilitätserlebnis, das alle Szenarien abdeckt und sorgenfreie Fahrtenermöglicht.Dank der führenden Super Range-Extender-Technologie von SERES lassen sich diesetechnologischen Vorteile in greifbare Produktwettbewerbsfähigkeit umsetzen. Seitder Einführung der Marke AITO bis Ende August 2025 haben die REEV-Versionen vonvier Modellen in China einen kumulierten Absatz von über 770.000 Einheitenerzielt. Daten zeigen, dass 70 % der Fahrleistung der AITO-Nutzer im reinenElektrobetrieb erfolgt, was nicht nur das Fahren erleichtert, sondern auch dieCO2-Emissionen effektiv reduziert.Die SERES MF-Plattform bietet grundlegenden technischen Support undfortschrittliche intelligente Integration für Anwendungen und Upgrades der