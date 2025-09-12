    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    GAC betritt offiziell den israelischen Markt mit der "AION Home"-Erfahrung, baut ein Vertriebsnetz auf und eröffnet Showrooms

    Jerusalem (ots/PRNewswire) - Am 3. September 2025 gab GAC mit der
    Launch-Veranstaltung "AION Home" in Zusammenarbeit mit UNION GROUP auf der Ronit
    Farm in Israel offiziell seinen Eintritt in den israelischen Markt bekannt. Die
    Veranstaltung zog Führungskräfte des Unternehmens, Partner, Medienvertreter und
    Verbraucher an, die dort zusammenkamen, um einen neuen Meilenstein in der
    Expansion von GAC in Übersee mitzuerleben.

    Drei Fahrzeugmodelle wurden erstmals in Israel vorgestellt: der AION V, der
    HYPTEC HT und der AION Y. Ausgestattet mit einer Schnellladefunktion sowie
    fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsmerkmalen erfüllt der AION V sowohl
    die Anforderungen für Langstreckenfahrten als auch für den täglichen
    Pendelverkehr. Der HYPTEC HT verfügt über eine luxuriöse Innenausstattung und
    ein multifunktionales High-End-Audiosystem mit 22 Lautsprechern, wodurch er
    höchsten Fahrkomfort und erstklassigen Klanggenuss bietet. Der AION Y ist mit
    einer 360-Grad-Surround-Kamera und einem intelligenten Fahrassistenzsystem
    ausgestattet.

    AION-Fahrzeuge bieten eine branchenführende achtjährige Garantie auf Fahrzeug
    und Batterie, was das Vertrauen von GAC in die Produktqualität unterstreicht.

    Im Gegensatz zum traditionellen Ausstellungsmodell wurde "AION Home" als
    immersiver Lebensraum konzipiert, der ein Familienzimmer, eine Bibliothek, ein
    Wohnzimmer und eine Küche vereint. Das Familienzimmer präsentierte die 510 km
    lange Reichweite und Geräumigkeit des AION V, die Bibliothek stellte
    Kerntechnologien wie intelligentes Fahren in einem Bücherregal-ähnlichen Display
    vor, und das Wohnzimmer fungierte als zentraler interaktiver Bereich, der die
    Marke mit den Verbrauchern verband und das Erlebnis von den Produkten auf den
    Lebensstil ausweitete.

    Gleichzeitig hat GAC sein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk eingeführt. Die ersten
    drei Kanäle wurden während der Startphase eingerichtet und decken strategisch
    die zentralen und nördlichen Regionen Israels ab. Gemeinsam mit Orion plant GAC,
    bis Ende 2025 fünf Verkaufsstellen zu eröffnen, die von professionellen
    Serviceteams unterstützt werden, um einen umfassenden Kundenservice zu
    gewährleisten. Diese Initiative spiegelt die Philosophie "In Local, For Local"
    (vor Ort, für die Menschen vor Ort) von GAC wider, die langfristiges Vertrauen
    sicherstellt und das Service-Ökosystem auf dem israelischen Markt stärkt.

    Israel, das als globaler Knotenpunkt für Innovationen im Automobilbereich gilt,
    ist ein wichtiger Markt in der globalen Strategie "One GAC 2.0" von GAC. Durch
    die Einführung intelligenter und umweltfreundlicher Produkte, die auf die lokale
    Nachfrage zugeschnitten sind, stärkt GAC nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit in
    Israel, sondern legt auch den Grundstein für eine weitere Expansion in Europa.
    Auch in Zukunft wird GAC die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern weiter
    vertiefen, sein Produktportfolio erweitern, seine Service-Systeme verbessern und
    so sein Engagement für Innovation, Qualität und globale Entwicklung unter Beweis
    stellen.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769992/1.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-betr
    itt-offiziell-den-israelischen-markt-mit-der-aion-home-erfahrung-baut-ein-vertri
    ebsnetz-auf-und-eroffnet-showrooms-302554540.html

    Pressekontakt:

    Wenbing Ye,
    ywb735582036@163.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6116054
    OTS: GAC




