GAC betritt offiziell den israelischen Markt mit der "AION Home"-Erfahrung, baut ein Vertriebsnetz auf und eröffnet Showrooms

Jerusalem (ots/PRNewswire) - Am 3. September 2025 gab GAC mit der

Launch-Veranstaltung "AION Home" in Zusammenarbeit mit UNION GROUP auf der Ronit

Farm in Israel offiziell seinen Eintritt in den israelischen Markt bekannt. Die

Veranstaltung zog Führungskräfte des Unternehmens, Partner, Medienvertreter und

Verbraucher an, die dort zusammenkamen, um einen neuen Meilenstein in der

Expansion von GAC in Übersee mitzuerleben.



Drei Fahrzeugmodelle wurden erstmals in Israel vorgestellt: der AION V, der

HYPTEC HT und der AION Y. Ausgestattet mit einer Schnellladefunktion sowie

fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsmerkmalen erfüllt der AION V sowohl

die Anforderungen für Langstreckenfahrten als auch für den täglichen

Pendelverkehr. Der HYPTEC HT verfügt über eine luxuriöse Innenausstattung und

ein multifunktionales High-End-Audiosystem mit 22 Lautsprechern, wodurch er

höchsten Fahrkomfort und erstklassigen Klanggenuss bietet. Der AION Y ist mit

einer 360-Grad-Surround-Kamera und einem intelligenten Fahrassistenzsystem

ausgestattet.





AION-Fahrzeuge bieten eine branchenführende achtjährige Garantie auf Fahrzeug

und Batterie, was das Vertrauen von GAC in die Produktqualität unterstreicht.



Im Gegensatz zum traditionellen Ausstellungsmodell wurde "AION Home" als

immersiver Lebensraum konzipiert, der ein Familienzimmer, eine Bibliothek, ein

Wohnzimmer und eine Küche vereint. Das Familienzimmer präsentierte die 510 km

lange Reichweite und Geräumigkeit des AION V, die Bibliothek stellte

Kerntechnologien wie intelligentes Fahren in einem Bücherregal-ähnlichen Display

vor, und das Wohnzimmer fungierte als zentraler interaktiver Bereich, der die

Marke mit den Verbrauchern verband und das Erlebnis von den Produkten auf den

Lebensstil ausweitete.



Gleichzeitig hat GAC sein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk eingeführt. Die ersten

drei Kanäle wurden während der Startphase eingerichtet und decken strategisch

die zentralen und nördlichen Regionen Israels ab. Gemeinsam mit Orion plant GAC,

bis Ende 2025 fünf Verkaufsstellen zu eröffnen, die von professionellen

Serviceteams unterstützt werden, um einen umfassenden Kundenservice zu

gewährleisten. Diese Initiative spiegelt die Philosophie "In Local, For Local"

(vor Ort, für die Menschen vor Ort) von GAC wider, die langfristiges Vertrauen

sicherstellt und das Service-Ökosystem auf dem israelischen Markt stärkt.



Israel, das als globaler Knotenpunkt für Innovationen im Automobilbereich gilt,

ist ein wichtiger Markt in der globalen Strategie "One GAC 2.0" von GAC. Durch

die Einführung intelligenter und umweltfreundlicher Produkte, die auf die lokale

Nachfrage zugeschnitten sind, stärkt GAC nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit in

Israel, sondern legt auch den Grundstein für eine weitere Expansion in Europa.

Auch in Zukunft wird GAC die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern weiter

vertiefen, sein Produktportfolio erweitern, seine Service-Systeme verbessern und

so sein Engagement für Innovation, Qualität und globale Entwicklung unter Beweis

stellen.



