GAC betritt offiziell den israelischen Markt mit der "AION Home"-Erfahrung, baut ein Vertriebsnetz auf und eröffnet Showrooms
Jerusalem (ots/PRNewswire) - Am 3. September 2025 gab GAC mit der
Launch-Veranstaltung "AION Home" in Zusammenarbeit mit UNION GROUP auf der Ronit
Farm in Israel offiziell seinen Eintritt in den israelischen Markt bekannt. Die
Veranstaltung zog Führungskräfte des Unternehmens, Partner, Medienvertreter und
Verbraucher an, die dort zusammenkamen, um einen neuen Meilenstein in der
Expansion von GAC in Übersee mitzuerleben.
Drei Fahrzeugmodelle wurden erstmals in Israel vorgestellt: der AION V, der
HYPTEC HT und der AION Y. Ausgestattet mit einer Schnellladefunktion sowie
fortschrittlicher Technologie und Sicherheitsmerkmalen erfüllt der AION V sowohl
die Anforderungen für Langstreckenfahrten als auch für den täglichen
Pendelverkehr. Der HYPTEC HT verfügt über eine luxuriöse Innenausstattung und
ein multifunktionales High-End-Audiosystem mit 22 Lautsprechern, wodurch er
höchsten Fahrkomfort und erstklassigen Klanggenuss bietet. Der AION Y ist mit
einer 360-Grad-Surround-Kamera und einem intelligenten Fahrassistenzsystem
ausgestattet.
AION-Fahrzeuge bieten eine branchenführende achtjährige Garantie auf Fahrzeug
und Batterie, was das Vertrauen von GAC in die Produktqualität unterstreicht.
Im Gegensatz zum traditionellen Ausstellungsmodell wurde "AION Home" als
immersiver Lebensraum konzipiert, der ein Familienzimmer, eine Bibliothek, ein
Wohnzimmer und eine Küche vereint. Das Familienzimmer präsentierte die 510 km
lange Reichweite und Geräumigkeit des AION V, die Bibliothek stellte
Kerntechnologien wie intelligentes Fahren in einem Bücherregal-ähnlichen Display
vor, und das Wohnzimmer fungierte als zentraler interaktiver Bereich, der die
Marke mit den Verbrauchern verband und das Erlebnis von den Produkten auf den
Lebensstil ausweitete.
Gleichzeitig hat GAC sein Multi-Channel-Vertriebsnetzwerk eingeführt. Die ersten
drei Kanäle wurden während der Startphase eingerichtet und decken strategisch
die zentralen und nördlichen Regionen Israels ab. Gemeinsam mit Orion plant GAC,
bis Ende 2025 fünf Verkaufsstellen zu eröffnen, die von professionellen
Serviceteams unterstützt werden, um einen umfassenden Kundenservice zu
gewährleisten. Diese Initiative spiegelt die Philosophie "In Local, For Local"
(vor Ort, für die Menschen vor Ort) von GAC wider, die langfristiges Vertrauen
sicherstellt und das Service-Ökosystem auf dem israelischen Markt stärkt.
Israel, das als globaler Knotenpunkt für Innovationen im Automobilbereich gilt,
ist ein wichtiger Markt in der globalen Strategie "One GAC 2.0" von GAC. Durch
die Einführung intelligenter und umweltfreundlicher Produkte, die auf die lokale
Nachfrage zugeschnitten sind, stärkt GAC nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit in
Israel, sondern legt auch den Grundstein für eine weitere Expansion in Europa.
Auch in Zukunft wird GAC die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern weiter
vertiefen, sein Produktportfolio erweitern, seine Service-Systeme verbessern und
so sein Engagement für Innovation, Qualität und globale Entwicklung unter Beweis
stellen.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769992/1.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gac-betr
itt-offiziell-den-israelischen-markt-mit-der-aion-home-erfahrung-baut-ein-vertri
ebsnetz-auf-und-eroffnet-showrooms-302554540.html
Pressekontakt:
Wenbing Ye,
ywb735582036@163.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177163/6116054
OTS: GAC
