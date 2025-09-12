    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zur Kandidatin Bundesverfassungsgericht

    • Wahl der Kandidatin könnte Skandal beenden.
    • Jens Spahn muss Fraktion besser führen und moderieren.
    • Verpatzte Richterwahl war letzte Warnung für Spahn.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zur Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht:

    Klappt ihre Wahl (und die der beiden anderen designierten Neulinge am Verfassungsgericht), dann kann man den sommerlichen Skandal um die verschobene Richterinnenkür zu den Akten legen. Nur einer sollte sich noch möglichst lange daran erinnern - und das ist Jens Spahn. Er muss wissen, was in seiner Fraktion vorgeht, auch unterhalb der Ebene offizieller Verlautbarungen. Deuten sich Probleme an, muss er moderieren, vermitteln und überzeugen. Sonst ist er als Fraktionschef ungeeignet. Die verpatzte Richterwahl war vermutlich die letzte Warnung an ihn./yyzz/DP/mis





