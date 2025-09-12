    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Nürnberger Zeitung' zum Flanders Festival Ghent

    Für Sie zusammengefasst
    • Flanders Festival lädt Münchner Philharmoniker aus.
    • Grund: Israelischer Chefdirigent Lahav Shani.
    • Kultur braucht mutige Akteure in Krisenzeiten.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zum Flanders Festival Ghent:

    Dass das belgische Flanders Festival Ghent die Münchner Philharmoniker auslädt, weil ihr israelischer Chefdirigent in spe, Lahav Shani, das Konzert leiten sollte, ist ein skandalöser Vorgang. (.) Die von den Organisatoren ins Feld geführte "Ruhe ihres Festivals" läuft auf eine Friedhofsruhe hinaus in einer von Kriegen und Konflikten gespaltenen Welt. Da noch Brücken zu bauen, ist schwer genug. Die Kultur hätte das Zeug dazu, doch sie braucht dazu mutige und standhafte Akteure, die Protest und Streit aushalten./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
