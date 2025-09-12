    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Weser-Kurier' zum Warntag

    Für Sie zusammengefasst
    • Konfliktvorbereitung mindert Auseinandersetzungen.
    • Investitionen in Bevölkerungsschutz sind notwendig.
    • Warnketten helfen bei Katastrophen und Notfällen.

    BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zum Warntag:

    Auf einen Konflikt vorbereitet zu sein, bedeutet nicht, dass die Auseinandersetzung tatsächlich geführt werden muss. Das Gegenteil ist eher der Fall, wie die Geschichte des Kalten Krieges lehrt. Deshalb ist es Zeit, neben der Verteidigungsfähigkeit auch in die schnelle Information der Bevölkerung zu investieren. Dass dies nicht nur in militärischen Fällen, sondern auch bei Naturkatastrophen und anderen Ausnahmesituationen genutzt werden kann, ist ein weiterer positiver Effekt der Warnketten./yyzz/DP/mis



    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
