    'Die Glocke' zur Sorge vor Altersarmut der jungen Generation

    • Rente muss reformiert werden, Kapitaldeckung nötig.
    • Aktien sind Beteiligungen, keine Zockerei.
    • Freibeträge für Altersvorsorge viel zu niedrig.

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zur Sorge vor Altersarmut der jungen Generation:

    Die Rente muss reformiert werden. Es führt kein Weg an einer Kapitaldeckung vorbei. Aktien sind keine Zockerei, sondern Beteiligungen an real existierenden Unternehmen, die nachhaltige Werte schaffen. Es ist bitter, dass dies in Deutschland immer noch nicht verstanden wird. Wo würde die Bundesrepublik stehen, wenn wir wie Norwegen im Jahr 1996 einen Staatsfonds ins Leben gerufen hätten? (.)

    Es gibt kaum ein Land der Welt, in der die eigene Vorsorge so behindert wird wie hierzulande. Die kümmerlichen Freibeträge von 1000 Euro pro Jahr etwa sind angesichts der Summen, die fürs Alter angespart werden müssen, viel zu niedrig angesetzt. Selbst in den USA können die Bürger auf Vorsorgekonten große Summen steuerfrei zurücklegen./yyzz/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
