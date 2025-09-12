    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reformkommission für Krankenversicherung soll starten

    Für Sie zusammengefasst
    • Reformkommission für gesetzliche Krankenversicherung vorgestellt.
    • Vorschläge zur finanziellen Stabilisierung im Frühjahr.
    • Ziel: Beitragserhöhungen und Systemkrise verhindern.

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will am Freitag eine Reformkommission für die gesetzliche Krankenversicherung vorstellen. Das im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehene Gremium soll im Frühjahr Vorschläge für eine grundlegende finanzielle Stabilisierung der Kassen vorlegen und damit ein Jahr früher als zunächst geplant. "Ohne tiefgreifende Reformen kann sich das System nicht mehr selber finanzieren", hatte Warken bereits gesagt. Erklärtes Ziel ist auch, regelmäßige Beitragserhöhungen zu verhindern.

    Unabhängig von der Expertenkommission ringt die Koalition um kurzfristige Maßnahmen, die neue Erhöhungen Anfang 2026 abwenden sollen. Hintergrund ist, dass bisher vorgesehene Finanzspritzen aus dem Haushalt nicht reichen, um Kostensteigerungen auszugleichen. Erst Anfang 2025 hatte es eine Welle mit Erhöhungen der Zusatzbeiträge gegeben, die die Kassen jeweils festlegen./sam/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Reformkommission für Krankenversicherung soll starten Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will am Freitag eine Reformkommission für die gesetzliche Krankenversicherung vorstellen. Das im Koalitionsvertrag von Union und SPD vorgesehene Gremium soll im Frühjahr Vorschläge für eine grundlegende …