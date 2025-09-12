Veralteter Polizeifunk
Telekom buhlt um Behördenaufträge
- Bund zögert bei Polizeifunk-Ablösung, Mobilfunkanbieter aktiv.
- Telekom präsentiert neues Produkt für Behördenkommunikation.
- MCx-System ermöglicht Foto- und Videoübertragung im Einsatz.
KÖLN (dpa-AFX) - Nachdem sich der Bund bei der Ablösung des veralteten Polizeifunks Zeit lässt, arbeiten die Mobilfunk-Netzbetreiber bereits an ersten Neuerungen. Die Deutsche Telekom stellte in Köln ein Produkt zur Übertragung von Fotos, Videos und Webstreams auf Diensthandys und Monitore vor, was Ende dieses Jahres mit verschiedenen Behörden getestet und in der ersten Jahreshälfte 2026 verkauft werden soll. Die Wettbewerber O2 und Vodafone feilen ebenfalls an Digitaldiensten. Es geht um abhörsicheren Funk von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, etwa Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk.
Bislang setzen die Behörden und Organisationen auf einen Funkstandard namens Tetra. Der stammt aus den 90ern und übermittelt Sprache sowie nur geringfügig Daten. Das neue System - MCx (Mission Critical Services) genannt - bietet hingegen auch die Übertragung von Fotos, Videos und Livestreams. Das soll die Arbeit der Einsatzkräfte erleichtern, etwa wenn ihre Standorte an die Einsatzzentrale übermittelt werden oder wenn eine Drohne über ein brennendes Industriegelände fliegt und die Feuerwehrleute am Boden auf ihrem Smartphone-Display erkennen können, wo die Brandherde sind./wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 30,05 auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 149,84 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +16,47 %/+43,09 % bedeutet.
