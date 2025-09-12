    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdobe AktievorwärtsNachrichten zu Adobe

    Boom bei KI-Geschäft

    Adobe überzeugt mit besseren Zahlen als erwartet – Aktie legt nachbörslich zu

    Adobe überrascht mit starken Quartalszahlen. Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen und das KI-Geschäft boomt. Die Aktie legte nach Börsenschluss leicht zu.

    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Foto: Sheldon Cooper - SOPA Images via ZUMA Press Wire

    Der US-Softwaregigant Adobe hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und damit ein wichtiges Lebenszeichen am Markt gesetzt. Die Aktie legte nach Börsenschluss zu – ein dringend benötigter Impuls, denn seit Jahresbeginn liegt das Papier mit 21 Prozent im Minus, während der Nasdaq 100 um 14 Prozent gestiegen ist.

    Adobe erzielte im Quartal bis zum 29. August einen Umsatz von 5,99 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Plus von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt über den Konsensschätzungen von 5,91 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 1,77 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 4,18 US-Dollar je Aktie, nach 1,68 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 3,76 US-Dollar je Aktie im Vorjahresquartal. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn je Aktie bei 5,31 US-Dollar und damit über den erwarteten 5,18 US-Dollar.

    Für das laufende Quartal zeigt sich das Management zuversichtlich: Der Gewinn je Aktie soll zwischen 5,35 und 5,40 US-Dollar liegen; die Analystenschätzungen lagen bei 5,34 US-Dollar. Auch beim Umsatz peilt Adobe mit 6,08 bis 6,13 Milliarden US-Dollar leicht mehr an als der Markt mit 6,08 Milliarden US-Dollar kalkuliert hatte. Besonders im Digital-Media-Segment – dem Kernbereich mit Photoshop, Illustrator und Co. – erwartet der Konzern für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 11,3 Prozent, was die bisherige Prognose von 11 Prozent leicht übertrifft.

    Ein wesentlicher Treiber ist die Integration von KI in die Produktpalette. Laut CEO Shantanu Narayen überstieg der annualisierte Umsatz mit KI-basierten Angeboten bereits 5 Milliarden US-Dollar und damit deutlich die 3,5 Milliarden US-Dollar zum Ende des Vorjahres. Dieses Ergebnis wurde zudem schneller als geplant erreicht.

    Trotz dieser positiven Überraschung steht die Aktie unter Druck. Seit Jahresbeginn hat sie rund 21 Prozent verloren. Im gestrigen nachbörslichen Handel an der Nasdaq gewann sie jedoch rund 2,6 Prozent hinzu. Die Anleger scheinen gespalten: Sehen sie in Adobe einen KI-Nachzügler mit Aufholpotenzial oder einen Konzern, der im KI-Hype weiter um Anschluss kämpft?

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



