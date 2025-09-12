US-Behörde startet Chatbot-Untersuchung

Die FTC interessiert sich speziell für Chatbots, die zu "Gefährten" im Alltag werden können, weil sie in der Lage sind, wie ein Freund oder Vertrauter zu kommunizieren. Dies könne dazu führen, dass einige Nutzer - "insbesondere Kinder und Teenager" - eine Beziehung zu Chatbots aufbauten, warnte die Behörde. Sie will unter anderem mehr darüber wissen, wie Unternehmen Geld mit Interaktionen von Nutzern mit Künstlicher Intelligenz verdienen und wie sie die Persönlichkeit von Chatbots entwickeln./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 240,4 auf Nasdaq (12. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,97 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..

Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -20,12 %/+8,17 % bedeutet.