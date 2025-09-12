    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    US-Behörde startet Chatbot-Untersuchung

    Für Sie zusammengefasst
    • FTC untersucht Sicherheit von KI-Chatbots für Kinder.
    • Anbieter müssen Umgang mit Risiken offenlegen.
    • Fokus auf emotionale Bindung von Nutzern zu Chatbots.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Aufsichtsbehörde FTC hat eine Untersuchung zur Sicherheit von KI-Chatbots für Kinder und Jugendliche eingeleitet. Die unter anderem für Verbraucherschutz zuständige FTC will von mehreren Anbietern wissen, wie sie mit möglichen negativen Folgen der Technologie umgehen.

    Die Anfrage ging an den ChatGPT-Erfinder OpenAI, die Google-Mutter Alphabet , den Facebook-Konzern Meta und dessen Plattform Instagram, die Snapchat-Firma Snap , Elon Musks KI-Firma xAI und den Chatbot-Entwickler Character Technologies.

    Die FTC interessiert sich speziell für Chatbots, die zu "Gefährten" im Alltag werden können, weil sie in der Lage sind, wie ein Freund oder Vertrauter zu kommunizieren. Dies könne dazu führen, dass einige Nutzer - "insbesondere Kinder und Teenager" - eine Beziehung zu Chatbots aufbauten, warnte die Behörde. Sie will unter anderem mehr darüber wissen, wie Unternehmen Geld mit Interaktionen von Nutzern mit Künstlicher Intelligenz verdienen und wie sie die Persönlichkeit von Chatbots entwickeln./so/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 240,4 auf Nasdaq (12. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 229,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 260,00USD was eine Bandbreite von -20,12 %/+8,17 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

