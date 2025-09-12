    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Kommission hält weiter an klimafreundlichem Verkehrsziel fest

    Für Sie zusammengefasst
    • EU strebt bis 2035 klimaneutrale Autos an.
    • Elektroautos erreichen 17% Marktanteil in Europa.
    • Druck auf EU wegen Verbrenner-Aus wächst in Deutschland.
    EU-Kommission hält weiter an klimafreundlichem Verkehrsziel fest
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission gibt sich nach wie vor überzeugt, dass neue Autos in der EU bis 2035 weitgehend klimaneutral sein werden. "Das Ziel einer zu 100 Prozent sauberen und erschwinglichen Mobilität in zehn Jahren bleibt weiterhin erreichbar", heißt es in einem Konzeptpapier der Behörde, über das auch der "Spiegel" berichtete.

    Die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge in Europa sei in der ersten Jahreshälfte um ein Viertel gestiegen, heißt es darin. E-Autos erreichten einen Marktanteil von 17 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Mercedes-Benz Group!
    Long
    48,70€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,74€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 13,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden dürfen. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. In Deutschland machen insbesondere Vertreter aus den Unionsparteien und der Wirtschaft Druck, den EU-Beschluss zum Verbrenner-Aus zurückzunehmen

    Heute trifft sich die Europäische Kommission unter Vorsitz ihrer deutschen Präsidentin Ursula von der Leyen mit Vertretern der Autoindustrie. Die steigenden Absatzzahlen von Elektroautos kommen der Argumentation der Brüsseler Behörde entgegen.

    In dem Papier der Kommission wird betont, dass die Autoindustrie bereits erhebliche Unterstützung bekommen habe. So war den Herstellern im Mai zusätzliche Flexibilität beim Erreichen von EU-Klimavorgaben für das Jahr 2025 eingeräumt worden. Die Änderung gibt Herstellern von Autos und Transportern mehr Zeit, um die Vorgaben zu erreichen.

    Die Kommission betont aber auch, dass sich die Autobranche trotz Fortschritten bei der Elektrifizierung mit einer schleppenden Nachfrage und zunehmender Konkurrenz durch nicht-europäische Hersteller konfrontiert sieht. Viele Automobilproduzenten und Zulieferer kämpften mit schwindenden Gewinnmargen./mjm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 84,52 auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um +8,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,01 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -68,82 %/-6,46 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    EU-Kommission hält weiter an klimafreundlichem Verkehrsziel fest Die Europäische Kommission gibt sich nach wie vor überzeugt, dass neue Autos in der EU bis 2035 weitgehend klimaneutral sein werden. "Das Ziel einer zu 100 Prozent sauberen und erschwinglichen Mobilität in zehn Jahren bleibt weiterhin erreichbar", …