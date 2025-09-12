DAX-FLASH
Stabilisierung hält an - US-Indizes dank Zinshoffnung mit Rekorden
- Dax startet Freitag mit leichtem Plus von 0,1%.
- Wochensicht: Dax stabilisiert sich um 0,4% seit Monatsstart.
- US-Indizes auf Rekordjagd, Zinssenkung erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex etwa zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 23.722 Punkte.
Auf Wochensicht hat sich der Dax bis Donnerstagabend um 0,4 Prozent von seinem schwachen Monatsstart stabilisiert. Er war dabei um seine 100-Tage-Linie gependelt. Dieser Gradmesser für den längerfristigen Trend sorgt nun bei 23.834 Punkten für Widerstand.
Derweil sind die wichtigen US-Indizes allesamt auf Rekordjagd - getrieben von Zinshoffnungen. Inzwischen scheint sogar ein großer Zinsschritt der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte möglich. Es gilt aber als ausgemacht, dass die Fed in der kommenden Woche ihre Zinsen senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln./ag/zb
Der am Montag beginnende Aufwärtskanal ist gestern nach unten mit einer fetten Stundenkerze nach unten verlassen worden. Um 23600 liegt ein supportbereich. Dieser wurde von den Bullen mehrfach verteidigt, aktuell taxt IG den Markt um 23600. Entweder startet von hier aus eine bullische Phase, oder eben die Bären ziehen den Index wieder runter zum Startpunkt bei 23550. Hier muss aber nicht Ende sein mit runter. Der interessierte Leser erinnert sich an meine These, das der September zur Grundsteinlegung für die Q4-Ralley mit Start Anfang Oktober.
PS: RWE pendelt in sehr kleiner Bandbreite um 35,7x rum. Immer noch gilt, kann der Kurs oberhalb von 35,96€ per Stunde schließen, sollte der nächste step aufwärts erfolgen. Immerhin, roter DAX, aber grüne RWE !!!
Das altbekannte Hütchenspiel. 🥳 🥳 🥳