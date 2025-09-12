    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHannover Rueck AktievorwärtsNachrichten zu Hannover Rueck

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Hannover Rück auf 'Buy' - Ziel bleibt 280 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Hannover Rück von "Neutral" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel bleibt unverändert bei 280 Euro.
    • Aktie gilt als günstig im Vergleich zur Branche.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Hannover Rück angesichts der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei unverändertem Kursziel von 280 Euro nun von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie des Rückversicherers, der zunehmend an seiner Ergebnisresilienz gemessen werden dürfte, sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:44 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 241,9 auf Lang & Schwarz (11. September 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,17 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 218,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -9,88 %/+38,49 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 280 Euro

