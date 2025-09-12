Boom bei KI-Geschäft
SK Hynix auf 25-Jahreshoch: Neuer Chip treibt KI-Boom und sorgt für Kursrallye
SK Hynix meldet mit einem HBM4 einen Ki-Chip-Durchbruch. Die Aktie erreicht daraufhin ein 25-Jahreshoch. Auch Alibaba und Baidu steigen zweistellig – der KI-Boom sorgt für neue Fantasie an den Börsen Asiens.
- SK Hynix erreicht 25-Jahreshoch durch HBM4-Durchbruch.
- Alibaba und Baidu steigen stark dank eigener Chips.
- KI-Boom fördert Unabhängigkeit von US-Lieferanten.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix ist am Freitag sprunghaft gestiegen, nachdem das Unternehmen einen entscheidenden Fortschritt in der Halbleitertechnik verkündet hatte. Laut Unternehmensangaben wurde die Entwicklung der neuen Generation von Speicher mit hoher Bandbreite (HBM4) abgeschlossen, einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Der Markt reagierte begeistert: Das Papier legte um mehr als sieben Prozent auf 327.500 südkoreanische Won je Anteilsschein zu, was etwa 235 US-Dollar entspricht. Damit erreichte die Aktie laut CNBC den höchsten Stand seit dem Jahr 2000.
Es war bereits der neunte Handelstag in Folge mit Kursgewinnen, was die starke Position von SK Hynix im globalen KI-Boom unterstreicht. Speicherchips mit besonders hoher Bandbreite gelten als unverzichtbar für das Training komplexer Modelle – ein Markt, der bislang stark von Nvidia dominiert wird.
Auch in Hongkong trieben Tech-News die Kurse nach oben. Der Hang Seng Index kletterte um 1,64 Prozent, während der CSI 300 auf dem chinesischen Festland leicht um 0,19 Prozent zulegte. Besonders auffällig waren die Kursgewinne der Aktien von Alibaba mit mehr als 6 Prozent und von Baidu mit über 10 Prozent. Hintergrund sind Medienberichte, wonach beide Konzerne zunehmend auf eigene Chip-Entwicklungen setzen, um KI-Modelle zu trainieren.
Alibaba nutzt demnach bereits seit Jahresbeginn interne Chips für kleinere Modelle, während Baidu seine Kunlun-P800-Serie testet, um neue Versionen des hauseigenen Ernie-Systems voranzubringen. Damit ersetzen die chinesischen Tech-Giganten teilweise teure Produkte von Nvidia – ein Signal, dass der Wettbewerb im KI-Chipmarkt an Dynamik gewinnt.
Die gleichzeitigen Kursgewinne bei SK Hynix, Alibaba und Baidu zeigen: Wer in der Chip-Entwicklung voranschreitet, kann unmittelbar an der Börse profitieren. Anleger setzen offenbar zunehmend auf jene Unternehmen, die sich technologische Unabhängigkeit von US-Lieferanten sichern und somit den nächsten großen Schub im KI-Zeitalter auslösen könnten.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion