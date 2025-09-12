93 0 Kommentare Meier Tobler Group: Schließt Rückkaufangebot 2025 erfolgreich ab!

Die Meier Tobler Group AG hat erfolgreich die zweite Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Mit einem Rückkaufvolumen von bis zu CHF 6.0 Millionen zeigt das Unternehmen seine finanzielle Stärke. Zwischen dem 28. August und 11. September 2025 wurden 128'947 Aktien zurückgekauft. Als führender Haustechnikspezialist in der Schweiz beschäftigt Meier Tobler rund 1'300 Mitarbeitende.

