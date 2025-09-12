Meier Tobler Group: Schließt Rückkaufangebot 2025 erfolgreich ab!
Die Meier Tobler Group AG hat erfolgreich die zweite Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms abgeschlossen. Mit einem Rückkaufvolumen von bis zu CHF 6.0 Millionen zeigt das Unternehmen seine finanzielle Stärke. Zwischen dem 28. August und 11. September 2025 wurden 128'947 Aktien zurückgekauft. Als führender Haustechnikspezialist in der Schweiz beschäftigt Meier Tobler rund 1'300 Mitarbeitende.
- Meier Tobler Group AG hat die zweite Tranche des Rückkaufangebots 2025 zum Festpreis beendet.
- Der Rückkauf umfasste eigene Namenaktien im Wert von bis zu CHF 6.0 Mio. zum Preis von CHF 37.00 pro Aktie.
- Die Angebotsfrist für den Rückkauf dauerte vom 28. August bis 11. September 2025.
- Insgesamt wurden 128'947 Namenaktien von Aktionären angedient, was unter der maximalen Anzahl von 162'162 Aktien liegt.
- Die Auszahlung des Nettorückkaufpreises erfolgt am 16. September 2025, abzüglich einer Verrechnungssteuer von 35 Prozent.
- Meier Tobler ist ein Schweizer Haustechnikspezialist mit Sitz in Schwerzenbach und beschäftigt rund 1'300 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Meier Tobler Group ist am 26.02.2026.
Der Kurs von Meier Tobler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,63EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
-0,59 %
-1,44 %
-8,73 %
+43,88 %
+22,76 %
+354,41 %
+20,38 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte