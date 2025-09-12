Deutscher Umweltpreis für Klimaforscherin und Zink-Pioniere

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Mit dem Deutschen Umweltpreis werden in diesem Jahr neue Erkenntnisse in der Klimaforschung und ein ressourcenschonendes Verzinkungsverfahren aus Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Der von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) vergebene Preis geht an die Schweizer Klimaforscherin Sonia Isabelle Seneviratne (51) und das Geschäftsführungsduo Lars Baumgürtel (59) und Birgitt Bendiek (58) des Gelsenkirchener Stahlverzinkungsunternehmens Zinq, wie die Stiftung in Osnabrück bekannt gab.

Baumgürtel und Bendiek erhalten die Auszeichnung unter anderem für die Entwicklung eines innovativen Verzinkungsverfahrens ("Mikrozink"), bei dem Ressourcen und Energie im Korrosionsschutz gespart werden. Außerdem verfolgten die Unternehmer vom Produktdesign bis zum Recycling das Ziel einer "umfassenden Kreislaufwirtschaft", hob die DBU hervor.