    JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. In den USA seien Windkraftprojekte an Land für die Dänen entscheidend, schrieb Akash Gupta am Donnerstagabend. Die jüngsten Nachrichten um US-Projekte auf See seien dagegen eher viel Lärm um nichts. Insgesamt bleibe das Umfeld günstig für Vestas./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 16,02EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 07:08 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Akash Gupta
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 164
    Kursziel alt: 164
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A



