UBS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktien der Hannover Rück angesichts der seit längerem unterdurchschnittlichen Kursentwicklung bei unverändertem Kursziel von 280 Euro nun von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Aktie des Rückversicherers, der zunehmend an seiner Ergebnisresilienz gemessen werden dürfte, sei sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt und nun entsprechend günstig zu haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 17:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 241,9EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 07:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Will Hardcastle
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
