UBS stuft IBERDROLA SA auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Versorgers am 24. September sollte das Fundament für das Wachstum in den kommenden drei Jahren legen, schrieb Gonzalo Sanchez-Bordona in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 15,75EUR auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 07:20 Uhr) gehandelt.



